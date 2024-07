Labdarúgás: NB III. Észak-Keleti csoport 1. forduló

Bacsó Beton-Cigánd SE – Kisvárda MG tartalék 1-1 (0-1)

Cigánd, 300 néző. V.: Török (Kovács Z., Vilmányi).

Bacsó Beton-Cigánd SE: Márton – Nikic, Honchar, Misák (Tóth G., 74.), Silling (Horváth Z., 46.), Girdán (Kőrizs, 61.), Kardos, Tóth M., Juhász, Vass, Kelemen (Veres, 61.). Vezetőedző: Igor Bogdanovic. Kisvárda MG tartalék: Kovács – Kozachuk, Racskó (Benko, 55.), Simon (Pongó-Dankai, 84.), Ésik (Ötvös, 73.), Rubus, Babják (Babics, 46.), Syrota, Blyzniuk, Szikszai, Gyurkó. Vezetőedző: Törtei Tamás. G.: Horváth Z., ill. Gyurkó. Jók: senki, ill. senki.

Igor Bogdanovic: – Nagyon rossz érzés, amikor dolgozol és úgy érzed, hogy a csapat rendben van, és hogy végre tudod kamatoztatni az elvégzett munkát. De 90 perc játék után csalódottan gondolsz vissza a mérkőzésre, amelyen nem tudtunk érvényesülni csak a saját hibáinkból. Nyilván nem szabad szomorkodni, át kell gondolni újra és dolgozni kell az eddigieknél is még keményebben és is bízni a jobb eredményekben.

Törtei Tamás: – Így utólag egy picit savanyú a szőlő, bár előzetesen aláírtuk volna a döntetlent. Az első félidőben megérdemelt volt a vezetésünk, a második félidőben nagyon nehéz dolgunk volt, ránk is jöttek a hazaiak és több lehetőségük is volt. Összességében jól néztünk ki, együtt volt a csapat és sok munkát raktunk bele. Úgy gondolom, hogy a Cigánd otthonában nem rossz eredmény a döntetlen.