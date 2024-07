Harminc, hetven

Pataki Rolandnak egyébként érdekes, kacskaringós volt a pályafutása. Fővárosi születésű srácként, 6 évesen a Vasas utánpótlásában kezdte a karrierjét, tíz esztendő alatt végigjárta a ranglétrát, az angyalföldieknél felkerült a felnőttekhez is, azonban tétmeccsen ott nem lépett pályára. Borsod-Abaúj-Zemplénbe hat évvel ezelőtt került, Csornáról, 2018 augusztusában Szerencsen mesterhármassal debütált ózdi mezben.

– Mint minden futballozó gyereknek, nekem is voltak álmaim, de reálisan gondolkodtam, és nem olyan, hogy a Real Madridban, vagy a Barcelonában játszom, inkább csak annyi, hogy az NB I-ben, a Vasasban és adott esetben a felnőtt válogatottban – vallotta be az Ózd-Sajóvölgye csatára. – Az U18-as válogatottban voltam összetartáson, meccsen, Németh Antal volt a szövetségi edző. Olyan csapattársaim voltak, mint Herjeczki Kristóf, aki most igazolt Kazincbarcikára, Szalai Attila, Gergényi Bence, Tömösvári Bálint vagy éppen Dragóner Filip. Van hiányérzetem, szerintem egy pályafutás során 30 százalék a futballtudás, 70 százalék a szerencse, engem például ,,megölt" a nevelési költség. Még potenciált éreznék magamban, hogy feljebb játsszak, de lassan 26 éves leszek, és mérlegelnem kell a biztos anyagi háttér, és a bizonytalan pénz között. Négy olyan klubom is volt, ahol nem fizettek ki. Van civil munkám, fodrász vagyok, Ózdon van egy saját szalonom – egy jó barátommal csináljuk –, húztam egy vonalat, hogy soha többet nem akarok olyan helyzetbe kerülni, mint amilyet ecseteltem, hogy hónapokig, fiatalként, pénz nélkül maradok. Sajnos, rengeteg rossz tapasztalatot szereztem, többek között a menedzserekről sem túl jó a véleményem. Egy eset rajtam múlt, dőlt el: voltam Ausztriában, St. Pöltenben próbajátékon, a kettes csapatuknál, azonban az utánpótlásban számoltak volna akkor még velem. De megijedtem a lehetőségtől fiatalon, ráadásul a nyelvet sem beszéltem.