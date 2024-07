A Termálfürdő FC Tiszaújváros labdarúgócsapata ezen a héten vasárnap megkezdi szereplését az NB III Észak-keleti csoportjában, a 2024/25-ös évadban. A sárga-kékek a nyitónapon, hazai környezetben a Facultas-Tiszafüredi VSE gárdáját fogadják, 17.30-tól.

Az újvárosiak kerete jelenleg 20 fős, azok után, hogy nyáron heten távoztak és négyen érkeztek. Előbbiekkel kapcsolatban arról már korábban beszámoltunk, hogy Hrabina, Cseh, Géringer, Valkay és Bussy máshol folytatja, rajtuk kívül elköszönt Csúri Bence, aki Ausztriában, tervei szerint egy amatőr csapatban folytatja a focit, míg Bydzila Antonról még ennyit sem lehet tudni, csak azt, hogy már nem a Termálfürdő FC Tiszaújváros játékosa.

A felkészülés elejétől a csapattal van, és a keret tagja, Butor, Tóth B., és Orosz D. Utóbbi mellett egy másik újvárosi fiatal is a felnőttekkel készült, de Jávorszki már visszatért az utánpótlásba, az U18-as együtteshez. Varjas László egy vargabetű leírása után marad a TFCT-nél, azok után, hogy az évadot Szentlőrincen kezdte próbajátékkal, egy kis idő után viszont visszacsatlakozott a tiszaújvárosi gárdához.

Teljesen új játékos a dél-borsodiaknál Czinanó Antal kapus, aki 26 éves, és az NB II-be most feljutott Békéscsaba 1912 Előre gárdájától érkezett.

Még nem teljes

A Vitelki Zoltán edző irányított együttesben több labdarúgó is pályára lépett a felkészülési mérkőzések során, és közülük lehet, hogy lesz olyan, akit szerződtet a klub.

– A keret még nem tekinthető véglegesnek, várható még változás, elsősorban az érkezők sora gyarapodhat, hiszen több játékosokkal, illetve menedzserrel is tárgyalásban állunk – mondta Vitelki Zoltán, a Termálfürdő FC Tiszaújváros edzője, akit az idei célokról is kérdeztünk. – A tavalyi helyezésünkkel, a 6. hellyel elégedettek voltunk, és az lenne az igazi, ha ezen a pozíción javítani tudnánk, előrébb lépnénk. A cél az, hogy jobban szerepeljünk.

Az edzőnek szóba hoztuk a felkészülést, azt, hogy meglehetősen kevés meccset játszottak.

– Nem úgy alakult minden, ahogy szerettük volna – mondta Vitelki Zoltán. – Létszámhiánnyal is küzdöttünk, de mindig próbáltunk alkalmazkodni az aktuális helyzetekhez, és ahhoz képest a munkát elvégezni, minőségi munkát végezni. Az edzőmeccsek tekintetében, nem játszottunk annyit, különböző okok miatt, amennyi szükséges lett volna, de erre nem fogunk hivatkozni a bajnokság során.