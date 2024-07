Az új beugrók

Vagyis összesen öt csapat esett ki, akik helyett új indulókat kellett találni, pontosabban négyet, mert az NB III versenykiírása rendelkezik arról, hogy mi a teendő, ha egy NB I-es csapat nem él azzal a jogával, hogy tartalék csapatot nevezzen a harmadosztályra: ,,NB III osztályú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság négy csoportjának harmadik legrosszabb 13. helyezett csapata nem esik ki a 2024/25. évi Megyei-Budapesti I. osztályú férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokságokba”. Ez alapján a tavalyi évadban az NB III Dél-keleti csoportjában a 13. helyen végzett Pénzügyőr SE harmadosztályú tagsága folytonos lett.

A felfelé távozott Békéscsaba 1912 Előre, és a lent maradt Balatonalmádi SE helyett rövid idő alatt megtalálta a hiányzó két csapatot a Magyar Labdarúgó-szövetség. Alulról, a legeredményesebb nem feljutó, az osztályozót elveszítő Dunaharaszti MTK csapatát kérték fel az indulásra, valamint a ,,papíron” kiesett negyedik legrosszabb NB III-as 13. helyezettet, a Pécsi TE-PEAC gárdáját.

A jelek szerint a labdarúgó szövetség arra várt, hogy valamilyen módon megoldást találjanak a szombathelyi labdarúgást legalább az NB III-ban életben tartani szándékozók, akik a hírek szerint a Körösladány MSK indulási jogát szerették volna egy új sportszervezetbe átvinni, illetve a Szombathely Haladás tartalék indulási jogát valahogy megmenteni.

A szövetség türelme kedden fogyott el, ekkor tájékoztatták a nyilvánosságot arról, hogy Körösladányi MSK-t és a Szombathelyi Haladást is kizárták az NB III-as küzdelmekből és a Magyar Kupából is.

Az is kiderült, – mert az érintett csapatok ezt nyilvánosságra hozták, – hogy két olyan sportszervezetet kért fel NB III-as indulásra a szövetség, akik a tavalyi harmadosztályban a 14. helyen végeztek, nevezetesen a Salgótarjáni BTC-t, és a Szombathelyi MÁV Haladás VSE gárdáját.

Azt, hogy volt-e felkérési sorrend, hogy mint alulról érkező, az NB III-ért kiírt osztályozó vesztesei közül – a Dunaharaszti MTK-hoz hasonlóan – a Monostorpályi SE, a Villányi TC, a Bánk-Dalnoki LA és a Tatai AC kapott-e felkérést, nem lehet tudni.