Szerdán kijelölte olimpiai keretét a román férfi vízilabda-válogatott, amely a közelgő franciaországi ötkarikás játékokon a horvát, az olasz, a görög, az amerikai, valamint a montenegrói gárdával küzd majd meg a csoportban. A 13 fős csapatba bekerült a PannErgy-Miskolci VLC OB I-es együttesének pólósa, a 2001-es nagyváradi születésű Oltean Sebastian is. A magyar-román kettős állampolgárságú játékos utánpótlás éveinek nagy részét Debrecenben töltötte, ahonnan 2021-ben Pécsre igazolt. Baranyában mindössze egy szezont töltött, 2022 nyarán írt alá Miskolra. Az MVLC-nél, az első évadában, a 2022/2023-asban 29 mérkőzésen 34 találatot szerzett, míg a nemrégiben befejeződött 2023/2024-es élvonalbeli idényben 23 találkozón 43-szor volt eredményes.

– ,,Sebi", ahogyan mi hívjuk, rengeteget fejlődött az utóbbi időszakban – tette hozzá Bachner András, a miskolci klub szakmai tanácsadója. – Nagyon jó évadot tudhat maga mögött, hiszen húzóembere volt a csapatunknak, nem csoda hát, hogy teljesítményével felhívta magára a figyelmet a román válogatottnál. Ezúton is szeretném megköszönni az MVLC edzőinek a munkáját, hogy támogatták többek között őt is, hogy tehetsége utat törhetett.

Marad a klubnál

A szakember elárulta, hogy Sebastian Oltean a következő pontvadászatban is a PannErgy-MVLC vízilabdázója lesz.

– Amikor van egy tehetséges játékos, nem olyan egyszerű megtartani. Az ő esetében nem titok, hogy jóval előnyösebb szerződést utasított vissza, mint amilyet mi tudtunk kínálni neki, azonban jól érzi magát Miskolcon, a klubban, szeret itt dolgozni, ami nagyon fontos számára – tette hozzá Bachner András. – Büszkék vagyunk rá, sok sikert kívánunk neki, miként sok sikert kívánunk a magyar válogatottnak is, amelyben egykori vízilabdázónk, Nagy Ádám is kerettag. Talán szerényen állíthatjuk azt, hogy az ő pályafutásához is hozzájárultunk, hiszen igen lényeges korszakában, 2017 és 2020 között volt nálunk. Illetve azt is megjegyezném, hogy a keretszűkítés alkalmával kimaradt Vismeg Zsombor is éveket töltött Miskolcon. 12 évvel ezelőtt meghatároztuk, hogy mik a céljaink, ebből az egyik legfontosabb, hogy szolgáljuk a magyar és az egyetemes vízilabda ügyét.