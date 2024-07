Miskolci végeredmények

Karate

Női

Kata: 1. Natacha Fernandes (University of Lisbon, portugál), 2. Maria Carolina Gabriel Cardoson (University of Porto, portugál), 3. Kethleen Vincent (National Institute of Applied Sciences Lyon, francia), Elena Roversi (University of Ferrara, olasz).

Kata, csapat: 1. University of Porto (portugál), 2. University of Nottingham (brit), 3. University of Valencia (spanyol) és Eötvös Loránd Egyetem.

Kumite, -50 kg: 1. Dicle Beyazit (Istanbul Aydin University, török), 2. Irene Kontou (University of Cyprus, ciprusi), 3. Muserref Müşerref Özdemir (Istanbul Aydin University, török) és Natalia Vargova (University in Trnava, szlovák).

Kumite, -55 kg: 1. Gulsah Uyumaz (Istanbul Aydin University, török), 2. Szodorai Bianka (Eötvös Loránd Egyetem), 3. Wiam Koubiss Ajoub (University of Barcelona, spanyol) és Sofia Verdes Lindez (University of Granada, spanyol).

Kumite, -61 kg: 1. Jasmine Pomeroy (University of Warwick, brit), 2. Mar Trenado Martinez (University of Granada, spanyol), 3. Tricya Sombe (University of Paris Saclay, francia) és Elmedina Istogu (University of Prishtina, koszovói).

Kumite, -68 kg: 1. Madeleine Schroeter (University of Jena, német), 2. Vlera Qerimi (University of Prishtina, koszovói), 3. Ilma Rahmanovic (University of Sarajevo, bosnyák) és Angela Mojsovska (Saints Cyril and Methodius University of Skopje, macedón).

Kumite, +68 kg: 1. Theodosia Giamouki (University of Cyprus, ciprusi), 2. Fortesa Orana (University of Prishtina, koszovói), 3. Niamh Junner (University of Glasgow, brit) és Lora Ziller University of Linz, osztrák).

Kumite csapat: 1. University of Pristina (koszovói), 2. Istanbul Aydin University (török), 3. National University of Physical Education and Sport (román) és Azerbaijan Sport Academy (azeri).

Férfi

Kata: 1. Petru Comanescu (Bucharest University of Economic Studies, román), 2. Vladimir Mijac (Adriatic University Bar, montenegrói), 3. Cristian Serra (University of Parma, olasz) és Kutluhan Kutluhan Duran (Istanbul Aydin University, török).

Kata, csapat: 1. Istanbul Aydin University (török), 2. Gazi University (török), 3. Polytechnic University of Bucharest (román) és University of Nottingham (brit).

Kumite, -60 kg: 1. Farid Savadov (Azerbaijan Sport Academy, azeri), 2. Kiss András Lászlo (Corvinus Egyetem) 3. Dominik Imrich (Economic University in Bratislava, szlovák) és Burak Ozdemir (Gazi University, török)

Kumite, -67 kg: 1. Nichols-izaguirre Dávid Enrique (Eötvös Loránd Egyetem), 2. Béres Botond Istvan (Budapest Business School), 3. Andre Luis (University of Lisbon, portugál) és Andrej Tvrdon (University of Linz, osztrák).

Kumite, -75 kg: 1. Petar Zaborski (St. Kliment Ohridski University of Bitola, macedón), 2. Tim Steiner (Baden-Wuerttemberg Cooperative State University Stuttgart, német), 3. Raffaele Di Gioia (University of Fribourg, svájci) és Tiago Duarte (Nova University of Lisbon, portugál).

Kumite, -84 kg: 1. Nikola Malovic (University of Montenegro, montenegrói), 2. Hamza Turulja (University of Sarajevo, bosnyák), 3. Jose Miranda (Nova University of Lisbon, porugál) és Dvořák Ádám Levente (Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem).

Kumite, +84 kg: 1. Danilo Bozhovikj (Saints Cyril and Methodius University of Skopje, macedón), 2. Tomas Kosa (Comenius University, szlovák), 3. Kadir Furkan Genç (Istanbul Aydin University, török) és Jachym Tinavsky (Czech Technical University, cseh).

Kumite, csapat: 1. Istanbul Aydin University (török), 2. Azerbaijan Sport Academy (azeri), 3. Istanbul Kent University (török) és University of Granada (spanyol).

Röplabda

Női: 1. University of Bologna (olasz), 2. University of Zagreb (horvát), 3. Ovidius University (román).

Férfi: 1. University of Rostock (német), 2. Brno University of Technology (cseh), 3. West University of Timisoara (román)-