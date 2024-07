A Putnok FC labdarúgócsapata ezen a héten vasárnap, 17.30-tól, a labdarúgó NB III Észak-keleti csoportjában hazai környezetben kezdi az új évadot, a Diósgyőri VTK tartalék F4R gárdája ellen. A csoport tavalyi bajnoka osztályozón maradt le az előrelépésről, az NB II-ről, és ezek után a nyáron viszonylag nagy volt a mozgás náluk, hiszen a 21 fős keretükből tízen távoztak. Mivel 9 új labdarúgó érkezett, így 20 játékosa van az eddigi szakvezetőnek, Szala Ákosnak.

Arról már beszámoltunk, hogy Vattay, Szabó K., Kovács D., Papp, Mészáros, Komári és Dobrovolszki távozott, ez a kontingens azóta három fővel gyarapodott, Juhos az NB III-as Füzesabonyi SC-hez, Sztankó a szintén harmadosztályú Majosi SE-hez igazolt, míg arról, hogy Gulyás hol folytatja, egyelőre nem lehet pontosat tudni.

A már korábban bejelentett érkezők, Bán, Kercsó, Végső, Jónyer, Slakta, Máris után az is kiderült, hogy két középpályás, Nagy Gergő és Tóth Levente is a Putnok FC-nél folytatja – előbbi, a 20 éves futballista a Budafoki MTE NB II-es gárdájától érkezett, utóbbi a 18 esztendős fiatal a Budapest Honvéd utánpótlásából – míg a Csiki Norbert, a 26 éves védő, aki korábban volt a putnokiak labdarúgója, az NB III-as Karcagi SE-től tért vissza.

– Kétségtelen, hogy volt játékosmozgás, ami nyáron általában nagyobb létszámú, és valamilyen szinten természetes is. Azok választottak más utat, illetve mi azoknak szerettünk volna másik lehetőséget adni, akik nálunk nem tudtak meghatározóvá válni. A sztenderdnek nevezhetők közül ketten távoztak, Vattay és Mészáros, de szerintem tudtuk őket pótolni. Az új játékosok egyelőre azt bizonyították, hogy erősítést jelentenek. Persze az egymás megismerésével folyamatosan fejlődik a csapat, próbáljuk az erősségeket kidomborítani, a gyengeségeket pedig fejleszteni. A cél az, hogy elsőként hajtsuk végre azt, hogy két egymást követő évadban bajnoki címet szerzünk. Ha jól tudom, ilyenre nem nagyon volt példa ebben az osztályban – nyilatkozta Szala Ákos, a Putnok FC edzője, aki arra a kérdésre, hogy az új játékosok erős konkurenciát jelentenek-e a maradók számára, így folytatta: – A keretünk mélysége jobb, megnőtt a variációs lehetőségek száma, több olyan játékosunk is van, akik a cserepadra kerülnek ugyan, de a kezdőben bármikor helyet kaphatnak. Szerintem a csapat előnyére válhat, hogy megfelelő harc lesz a posztokért.

A 20 fős létszámmal kapcsolatban arról beszélt Szala Ákos, hogy ennek elégnek kell lennie, hiszen hétközi meccsek alig lesznek, és azzal együtt, hogy Arday és Váradi sérülés miatt csak később kapcsolódik be a munkába, erős csapatot tudnak majd kiállítani.