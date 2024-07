Év kapusa címet a gesztelyiek hálóőre, Szegő Botond érdemelte ki.

,,Teremtornán, illetve nagypályás tornán is voltak már egyéni díjaim, ezen a szavazáson pedig végeztem már második és harmadik helyen, viszont most először győztem" – kezdte első helyének kommentálást Szegő Botond, az előző évadban ezüstérmes gesztelyiek 26 esztendős hálóőre. – ,,Nagyon boldog vagyok, köszönöm a szavazatokat, gratulálok valamennyi vármegyei kapus kollégámnak, biztos, hogy mindenki a lehető legtöbbre törekedett a tavalyi szezonban. Tiszaújvárosi nevelés vagyok, 17 esztendősen megadatott az első NB III-as mérkőzés. 2015. szeptember 12-én, a Jászberény elleni hazai meccsünkön, a 76. percben kiállították kapusunkat, Tóth Csabát, és én jöttem be két perccel később a lecserélt Potyka Attila helyett. A vendégek 11-est végeztek el, azt szerencsére kivédtem, így maradt az 1-1-es állás a mérkőzés végéig. Hét évvel ezelőtt, 2017-ben érkeztem Gesztelybe, ahol egy nagyon jó társaság alakult ki. Természetesen még fejlődni szeretnék és ha lehet, akkor szívesen kipróbálnám magam magasabb szinten, jelenlegi klubommal. A korábbi, 2022/2023-as szezon teljesen kimaradt számomra sérülés, és ezzel járó műtét, s rehabilitáció miatt, de szóba nem került, hogy befejezném, mindenképpen vissza akartam térni. A kapusoknak meg van a maguk világa, én már másfél órával a kezdés előtt az adott meccsre koncentrálok, a kezdés előtt annyi a babona, hogy megérintem mind a három kapufát, a két oldalt, és felül is. Ezen a poszton persze vannak ideáljaim: a már említett Tóth Csaba, országos szinten Dibusz Dénes, és Gróf Dávid, míg a nemzetközi színtéren a spanyol David de Gea."