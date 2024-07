A Debrecen és Miskolc közös rendezésében megvalósuló Európai Egyetemi Játékok (EUG) csütörtökön kezdődő férfi kosárlabda tornáján a Miskolci Egyetem csapatáért is szurkolhatunk. A gárda elsődleges célja, hogy bejusson a legjobb nyolc közé.

– A bajnokság az előző évekhez képest korábban véget ért, így egy hosszabb pihenőjük volt a fiúknak, egyéni edzésekkel, melyek levezénylésében Szollár Gergő kollégám működött közre – fogalmazott Béres Dávid, a Miskolci Egyetem férfi kosárlabda csapatának edzője. – Azt is meg kell említenem, hogy Gerőcs Bálint és Ragályi Levente a 3x3-as válogatottal edzett és versenyzett. A kollektív csapatedzést július 8-án kezdtük el. A csapat magját a már a MEFOB sorozaton is bizonyított játékosok alkotják, kiegészítve a felnőtt csapat két rutinos játékosával, Lippai Szabolccsal és Kozák Mártonnal. Célunk a hazai rendezésű EUG-én, hogy a hazai közönség előtt bejussunk a legjobb nyolc közé, ami nem lesz könnyű, hiszen nagyon jó csapatok érkeztek hozzánk, Miskolcra. Az ellenfeleinket még nem ismerjük, az viszont biztos, hogy napról napra kemény mérkőzések várnak ránk, ám a fiúk nagyon elszántak, a szakvezetés és az edzői stáb is bizakodással tekint a sorozatra.

A Miskolci Egyetem Kozák Bertalan, Gadus Fábián, Kozák Márton, Nyíri Bence, Sándor Bence, Molnár Bence, Lippai Szabolcs, Tóth Bence, Orliczki Mátyás, Szőke Gábor, Gerőcs Bálint, Ragályi Levente összeállítású csapata – Béres Dávid és Váczi Péter edzők irányításával – július 18-án, csütörtökön, 17.45-től játssza első csoportmérkőzését a városi sportcsarnokban, ahová a belépés díjtalan.

A női csapat

A Miskolci Egyetem női kosárlabda csapata szintén csütörtökön, 20.00-tól, a DVTK Arénában kezdi meg szereplését a Debrecen-Miskolc közös rendezésű Európai Egyetemi Játékokon.

– Február környékén érkezett a felkérés, hogy be kellene ugrani az egyetemi csapathoz, mert az addigi tréner, Lippai Szabolcs szeretné tovább öregbíteni a MEAFC jó hírét játékosként is – tudtuk meg Kovács Dénestől, a Miskolci Egyetem női kosárlabda csapatának edzőjétől. – Mivel több átfedés van a DVTK U23-as csapatom és a Miskolci Egyetem női együttese között, rendszeresen követtem a szereplésüket, így nem nagyon volt kérdés, és örömmel csatlakoztam ehhez a remek társasághoz. Amióta együtt dolgozunk a csajokkal nekem csak pozitív benyomásaim vannak. Nyilván az alapokat az egyetemi bajnokságban szereplő csapat taktikai repertoárja adja, ami ki van egészítve pár elemmel az én elképzelésem szerint. A lányok fogékonyak és nagyon fegyelmezetten teszik a dolgukat, ami külön öröm. Személy szerint nekem különösen fontos, hogy egy játékos pontosan tudja, mit miért csinálunk a pályán, hogy mikor, milyen helyzetből és mi miatt lesz előny, vagy adott esetben mitől lesz hátrányunk védekezésben. Az elmúlt időszakban ebben rengeteget fejlődtünk. Vannak, akik részt vettek már EUG eseményen, ami úgy gondolom, hogy előnyt jelenthet, valamint vannak Euroliga tapasztalattal rendelkező játékosaink, illetve Oláh Fruzsina éppen most tér haza egy egyénileg sikeres, de csapatszinten csalódást keltő U20-as Európa-bajnokságról. Sajnos mi – a felnőtt válogatott programja miatt – nem tudunk teljesen azzal a kerettel szerepelni, mellyel lehetőségünk lett volna. Ennek ellenére örülök, mert összeszokottabb és összetartóbb csapattal vághatunk neki a rendezvénynek, ami biztos, hogy nagy előny. A legfontosabb azonban az, hogy méltóképpen és büszke rendezőként képviselhessük a Miskolci Egyetemet és Miskolc városát.