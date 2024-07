Köszönjük Valtinak mindazt, amit a barcikai labdarúgásért tett; hogy játékosként, csapatkapitányként segített minket céljaink elérésében, s hogy emberként, barátként is példamutató éveket töltött városunkban. Most az élet úgy hozta, hogy Valter és a Kolorcity Kazincbarcika útjai elváltak, de mindaz, amit klubunkért tett elévülhetetlen és megsüvegelendő. Hálásan köszönünk mindent, s a legjobbakat kívánjuk a magánéletedben és a sportpályán is Valti!