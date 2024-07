„A magyar fővárosban tartott első öt futamon személyesen is részt vettem” – újságolta Mogyoródon Jónyer István négyszeres asztalitenisz világbajnok arra a kérdésre, hogy kedveli-e a Forma-1-et. – Vagyis 1986-tól 1990-ig szorgalmasan jártam Mogyoródra. Olaszországban szerettem meg a száguldó cirkuszt, ugyanis Sziciliában játszottam egy évig és az ottani barátaim megkedveltették velem ezt a műfajt. Amely lassan négy évtizeddel ezelőtt más volt, mint manapság: azóta annyit változtak a szabályok, hogy már követni sem tudom.”



Las Vegas-ban

A miskolci születésű egykori pingpongos – a DVTK hajdani kiválósága – pénteken vette szemügyre a 39. Magyar Nagydíj előkészületeit, közben pedig saját tudományából tartott bemutatót a mezőny tagjainak, az írott és az elektronikus sajtó képviselőinek, meg az érdeklődőknek. „Annyi tévés jelent meg, hogy néhány külföldi engem is autóversenyzőnek nézett, én meg nyomban felelevenítettem nekik az amerikai élményeimet. Amikor a veterán világbajnokságon Las Vegas-ban jártam, a sebesség őrültjeként kipróbálhattam a kaszinóváros versenypályáját, amelyen egy Audi R8-as masinával mindössze háromszázhúsz kilométerrel kocogtam, ezért aztán páran ledudáltak.”

A Nemzet Sportolója, aki Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye székhelyének díszpolgára – és ugyanezt a dicső elismerést Ongán is megkapta –, ezután arról beszélt, hogy tíz napig Badacsonytomajban vészeli át az igazán forró napokat, ezért bár sokan és sokszor hívták a vasárnap délutáni repesztésre, csak a tévében nézte a futamot. „A kánikula nem zavar, a szépemlékű Berczik Zoltán szövetségi kapitány ugyanis belém verte, hogy egy klasszisnak a meleget és a hideget is el kell viselnie. Szóval a mesés Balaton-felvidéken üdülök, a kellemest összekötöm a hasznossal: szürkebaráttal hűsítem magam, közben pedig már nagyon várom a párizsi olimpia rajtját.”