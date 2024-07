A Gönci Barack Ünnep Trail elnevezésű terepfutóversenyt július 20-án, szombaton már harmadik alkalommal rendezik meg. A 8,1 és 16,2 km-es távok mellett két gyermekfutamot is kínálnak az érdeklődőknek, akik július 17-én, szerdáig adhatják le kedvezményes előnevezésüket.

A verseny rendezője a Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány, a 22 esztendős Miskolci Barátság Maraton rendezője. Társrendezők: Gönc Város Önkormányzata, a Marathon Club Egyesület, Magyarország első hegyi-futó versenyének, a 32 éves Bükki Hegyi Maraton–Kisgyörgy Ádám Emlékversenynek a rendezője.

A versenyközpontot a Göncön, a Kossuth Lajos utcán jelölök ki a szervezők. A versenyen 10 órakor onnan indul a Gönci Barack futam (16,2 km) és Gönci Barack feles futam (8,1 km), 10.10-kor pedig a 660 méteres és az 1400 méteres gyermekfutam is.

Előnevezés július 17-én, szerdán, 12 óráig a www.maratonclubmiskolc.hu weboldalon lehetséges (helyszíni nevezésre csak korlátozott számban lesz lehetőség).

A nevezési díj tartalmaz egy tányér meleg ételt, egyedi befutóérmet, az előnevezőknek névre szóló rajtszámot, elektromos időmérést, frissítést, szükség esetén egészségügyi ellátást.

A verseny – hasonlóan az elmúlt két évhez – ezúttal is nemzetközi besorolást kap, hiszen már több szlovák sportolói is leadta a nevezését. Jelezte a részvételét vármegyénk futólegendája, Bogár János is.

A versenyről bővebb információt a a www.maratonclubmiskolc.hu oldalon lehet találni.