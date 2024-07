Tisztelt Aros János és tisztelt Dr. Farkas Szabolcs!

Mi a Pataki Légió, a Sárospataki Torna Club hivatalos szurkolói csoportja aggódva figyeljük a híreket, amelyek a felnőtt labdarúgás esetleges megszűnéséről szólnak. A Sárospataki Torna Club a jövő évben fennállása 80. évfordulóját ünnepli, amely egyesületnek mindig is a labdarúgás volt az első számú zászlóvivője. Az elmúlt években valami megtört csapatunk életében, mivel a kisebb-nagyobb fellángolások ellenére nem a történelmi múltjához megfelelő szerepet tölti be, hiszen folyamatosan a megyei első és másod osztály között ingázott.

Úgy gondoljuk, hogy a vármegyei labdarúgáshoz méltatlan, hogy a zempléni régió két legnagyobb városa Sárospatak és Sátoraljaújhely labdarúgása évek óta a túlélésért küzd. Arról a két városról beszélünk, amely a 90-es évek közepén egy-egy egymás elleni rangadó alkalmával akár 2000 nézőt is bevonzott. Arra kérjük a jelenlegi, valamint a jövőbeni városvezetést, hogy segítsék egyesületünket a túlélés érdekében. Tisztában vagyunk vele, hogy rengeteg megoldandó probléma adódik városunk életében, de úgy látjuk, hogy a felnőtt labdarúgásra is feltétlenül szükség van. Megkérjük Sárospatak labdarúgásért rajongó és aggódó lakosait, valamint vállalkozóit, hogy támogassák egyesületünket, hogy 2025-ben méltó módon ünnepelhessük a Sárospataki Torna Club 80. születésnapját.

Tisztelt Krai Csaba Elnök Úr!

Úgy érezzük elérkezett a tettek ideje. Elég volt az állóvízből, arra kérjük, hogy lépjen a tettek mezejére. Ne engedje, hogy Sárospatakon az Ön elnöksége alatt szűnjön meg a labdarúgás. A Bozsik program révén, a Sárospataki Torna Club labdarúgó szakosztálya, az elmúlt évben kiemelt Körzet Központi szerepet töltött be, amely több mint 100 gyermek napi szintű edzését és versenyeztetését biztosítja.

Félve tesszük fel a kérdést, ha megszűnik városunkban a felnőtt labdarúgás, vajon ezeknek a gyerekeknek kik lesznek a példaképek, mi fogja motiválni őket arra, hogy akár felnőtt korukban is itt képzeljétek el jövőjüket, esetlegesen sportolási lehetőségüket?

Azt kérjük, hogy mindent tegyen meg azért, hogy egyesületünk méltó legyen régi hírnevéhez, akár a legdrasztikusabb lépések árán is.

Arra kérünk minden velünk szimpatizáló sárospataki lakost, hogy egy megosztással, egy támogató hozzászólással segítsék azon célunkat, hogy nyílt levelünk minél több emberhez eljusson, így is elérve azt a célt, hogy a sárospataki labdarúgás újra régi fényében ragyoghasson!