„Édesapámmal, a korábbi NB II-es játékvezető Bodnár Róberttel és a legjobb barátommal, Polyák Adrián szolnoki kosárlabda játékvezetővel mentünk el közösen nyaralni a Török Riviéra egyik legkedveltebb helyére, az Antalya repülőteréhez közeli Side városába – kezdte Bodnár Ádám, aki sikeres teniszező hírében áll, egyik beceneve wimbledoni bajnok, majd így folytatta: – A tavalyi római kirándulásunk, amelyen hasonlóképpen így hárman vettünk részt, olyan jól sikerült, hogy úgy gondoltuk, az idén megpróbáljuk felülmúlni és szerencsére ez sikerült is nekünk. A rengeteg vizes tengerparti élmény mellett sok helyen megfordultunk. Többek között voltunk oroszlán szafariban, több milliárdos török ékszerüzletében, kirándultunk Antalyába, a Török Riviéra fővárosába, vízesés menti túrát is tettünk és még sorolhatnám. Ezeken felül több érdekességet is tapasztaltunk: a török emberek nagyon kedvesek a turistákkal – persze mindaddig, amíg ehhez érdek fűzi őket –, a török tradicionális konyha kifejezetten szokatlan a magyar ember számára, hiszen ők mindent főznek a szó szoros értelmében, csakis főtt ételeket fogyasztanak, nem módi arrafelé a rántott étel, vagy éppen a grillezett zöldség vagy -hús, minden a saját levében vagy különféle szószokban úszik. Egyébiránt a komplett nyaralás során csak jó és kellemes emlékeket szereztünk a repülőút, a tengerpart, a szálloda, a bazárok és a török kultúra is mind-mind örök emlék marad számunkra.”