Miskolci végeredmények

Sakk

Női Blitz: 1. Bucharest University of Economic Studies (román), 2. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 3. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem.

Női Rapid: 1. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, 2. Bucharest University of Economic Studies (román), 3. Ozyegin University (török).

Open Blitz: 1. Vilnius University (litván), 2. Azerbaijan Sport Academy (azeri), 3. University of Vienna (osztrák).

Open Rapid: 1. Azerbaijan Sport Academy (azeri), 2. Ozyegin University (török), 3. Armenian State Institute of Physical Culture and Sport (örmény).

Cselgáncs

Női, -48 kg: 1. Kőszegi Rebeka Rita (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem). +48 kg: 1. Teraza Bodanrova (Charles University, cseh). +52 kg: 1. Gyertyás Róza (Nemzeti Közszolgálati Egyetem +57 kg: 1. Kriza Anna (Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem). +63 kg: 1. Aida Vasiliauskaite Vytautas (Magnus University, litván). +70 kg: 1. Betty Vuk (University of Bologna, olasz), +78 kg: 1. Helena Vukovic (University of Zagreb, horvát).

Férfi, -60 kg: 1. Thom Van Der Ree (University of Applied Sciences, holland). +60 kg: 1. Lionel Schwander (Swiss Federal Institute of Sport Magglingen, svájci). +66 kg: 1. Giorgi Akhalauri (Georgian Uni SEU, grúz). +73 kg: 1. Vazha Avazneli (Georgian Uni SEU, grúz). +81 kg: 1. Akaki Japaridze (Georgian Uni SEU, grúz). +90 kg: 1. Rares Stefan Arsenie (University Politechnica of Bucharest, román). +100 kg: 1. Irakli Demetrashvili (Georgian Uni SEU, grúz.)

Vegyes, csapat: 1. Sumy State University (ukrán).

Kickbox

Női, FC +65: 1. Kovács Laura Fanni (Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem). FC -56: 1. Nicola Kaczmarek (Calisia University, lengyel). K1 -56: 1. Filipa Oliveira Ferreira (Polytechnic Institute of Cávado and Ave, potugál). K1 -60: 1. Sofia Oliveira (University of Minho, portugál). K1 -65: 1. Gera Zorka (Szegedi Tudományegyetem). KL +65: 1. Bruna Milinovic (University of Zagreb, horvát). KL -55: 1. Una Maravic (University of Zagreb, horvát). KL -65: 1. Sena Amine Nur Ozgen (Recep Tayyip Erdogan University, török). PF +65: 1. Fatmanur Karagoz (Gazi University, török). PF -55: 1. Aybuke KilinÇ (Gazi University, török). PF -65: 1. Nurhana Fazlic (University of Graz, osztrák).

Férfi, FC -67: 1. Robert Rezo (University of Zagreb, horvát). FC -75: 1. Borna Soukup (University of Zagreb, horvát). FC -86: 1. Peter Petrovics (Széchényi István Egyetem). K1 -67: 1. Rehák Márk (Eötvös Loránd Tudományegyetem, magyar). K1 -71: 1. Aydin Aslan (Uludag University, török). K1 -75: 1. Muhammed Beritan (Calayır Uludag University, török). K1 -81 kg: 1. Vito Stojcic (University of Split, horvát). K1 -86: 1. Vito Kosar (University of Zagreb, horvát). KL +84: 1. Ivan Bertic (University of Zagreb, horvát). KL -63: 1. Száraz Gergő (Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem). KL -74: 1. Mahmut Mahmut Mirat (Istanbul Okan University, török). KL -84: 1. Dillon Hegarty (University of Bern, svájci). PF +84: 1. Maksymilian Palej (Wroclaw University of Economic, lengyel). PF -63: 1. Bozok Szabolcs (Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem). PF -74: 1. Maruscsák László (Semmelweis Egyetem). PF -84: 1. James Meekin (University of Sussex, angol).