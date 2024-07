Triatlon. Lehmann Csongor, aki triatlonban képviseli hazánkat és vármegyénket a párizsi olimpián, vasárnap érkezett haza utolsó olaszországi magaslati edzőtáborából, majd pénteken útnak indul a francia fővárosba.

– A tiszaújvárosi világkupa másnapjától, július 8-tól megkezdett és a Csongornak július 21-ig tartó olaszországi edzőtáborozása az utolsó simítások tábora volt – tudtuk meg a fiával együtt vasárnap hazaérkező Lehmann Tibortól, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzőjétől. – Livignóban valamennyi sportágat kiválóan tudtuk gyakorolni, helyenként még egy kis mennyiségi edzéssel, de a lényeg, hogy magaslaton voltunk, ott végezhettük el a finomhangolást. Az augusztus 9-11-én, a törökországi Balikesir városában megrendezendő U23-as Európa-bajnokságra készülő versenyzőink, Kiss Gergely, Kovács Gyula, Sinkó-Uribe Ábel és a debreceni Dobi Gergő, valamint Csongi alkotta csapat ezúttal is kiválóan dolgozott együtt. Múlt szombaton – a hazautazásunk előtt – speciális házi versenyen teszteltük Csongor formáját. Egy kicsit magam is meglepődtem, amikor azt láttam, hogy jobb értékeket mutatott, mint a hazai világkupán, melyet idén is sikerült megnyernie.

A hatodik legjobb

Lehmann Csongor és Lehmann Tibor július 26-án, pénteken délelőtt utazik az aktuális magyar küldöttséggel Párizsba, ahol a férfi triatlonosok július 30-án, kedden versenyeznek.

– Pénteken beköltözünk az olimpiai faluba, de július 29-én, hétfőn, egy éjszakára átköltözünk a versenyközponttól 500 méterre található „pályaszállásra”, melyet a tavalyi tesztversenyen fedeztünk fel – folytatta a Magyar Triatlon Szövetség szakmai alelnökeként is tevékenykedő sportvezető. – Erre azért van szükség, mert a rajt reggel 8 órakor van, és a korai kelés utáni, több órás nyugodt előkészületeket csak így tudjuk megoldani. A versenyt követően átadjuk a helyünket a másnap rajthoz álló Kuttor-Bragmayer Zsanettnak, mi pedig visszamegyünk az olimpiai faluba. Magáról a férfi versenyről annyit tudok mondani, hogy a sorsolás alapján kiosztott rajtszámok közül Csongoré az 53-as. A világranglistán és a világbajnoki széria-versenysorozatban egyaránt a 6. helyen álló fiam a versenyt megelőző napon, a technikai értekezleten, hatodikként választhat helyet magának az úszás rajtjához. Ez azért fontos, mert a jobb-közép oldali helyek egyike a legkedvezőbb a Szajna áramlását, illetve a fordulót figyelembe véve. Csongort jelenleg a világ tíz legjobb triatlonosa között jegyzik, hatodiknak mehet a pontonra, így abszolút reálisnak tartom a pontszerzést. Amennyiben probléma nélkül meg tudja csinálni, amit tud, akkor jöhet a papírforma. Bár az olimpia az év legfontosabb versenye, igyekszünk majd mielőbb hazajönni, hiszen számunkra folytatódik a szezon, mellyel kapcsolatban szintén komoly terveink vannak.