A Nemzetközi Kosárlabda Szövetség közzé tette, hogy mely csapatok vehetnek részt a legrangosabb európai női sorozatban, az Euroligában. A 2024/25-ös évadra július 1-ig nevezhettek az együttesek, és kiderült, hogy összesen 19 gárda adott be érvényes jelentkezést, közülük 13 gárda egyből a főtáblára jutott, vagyis biztos tagja a 16 csapatos csoportkörnek, míg a további 6 együttes közül 3 klub a szeptember 18-án és 25-én sora kerülő selejtezőkön biztosíthatja helyét a mezőnyben.



A magyar bajnok DVTK Hun-Therm csoportkörös részvétele nem volt kérdéses az Euroligában – érdekesség, hogy ez az első alkalom, amikor a piros-fehéreknek nem kell selejtezőt játszaniuk, – köszönhetően a tavalyi évad végén megszerzett bajnoki címüknek.

A Nemzetközi Kosárlabda Szövetség kiírása értelmében az országok ranglistájának az első 3 helyén állók nemeztek (1. Törökország, 2. Franciaország, 3. Spanyolország) 2-2 csapatot, míg a 4-10. helyezettek (4. Magyarország, 5. Olaszország, 6. Csehország, 7. Lengyelország, 8. Oroszország, 9. Belgium, 10. Görögország) 1-1 együttest adhattak a főtáblára. Mivel azonban az Ukrajna ellen háborút folytató Oroszország a nemzeti kosárlabda szövetségi tagságának felfüggesztése miatt nem vehet részt a kupaküzdelmekben, a belga bajnok Mechelen pedig nem adott be érvényes nevezést az Euroligára. Így az országok rangsorában a 4. és 5. helyezett nemzetek további egy-egy jelentkezőjét, az UNI Győrt és az olasz Beretta Famila Schio sorolta be a nemzetközi szövetség a csoportkörbe.

Érdekesség, hogy akár három magyar csapat is részese lehet a csoportkörnek, ugyanis a bajnoki bronzérmes KSC Szekszárd selejtezőt játszik a 16 közé kerülésért.

Az Euroliga csoportkör és a selejtezők sorsolását július 18-án tartják.

Az Euroliga csoportkör 2024/25-ös évadjának 1. fordulójára október 9-én kerül sor.

Az EL-csoportkör tagjai (13 együttes)

Fenerbahce (török, bajnok)

Villeneuve d'Ascq-LM (francia, bajnok)

Valencia Basket Club (spanyol, bajnok)

DVTK Hun-Therm (magyar, bajnok)

Umana Reyer Venezia (olasz, bajnok)

ZVVZ USK Praha (cseh, bajnok)

KGHM Polkowice (lengyel, bajnok)

Olympiacos SFP (görög, bajnok)

Mersin (török, bajnoki 2. helyezett)

Tango Bourges Basket (francia, kupagyőztes)

Perfumerias Avenida Salamanca (spanyol, bajnoki 2. helyezett)

Uni Győr (magyar, bajnoki 2. helyezett)

Beretta Famila Schio (olasz, bajnoki 2. helyezett)