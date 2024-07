A DVTK NB I-es labdarúgócsapata hétfőn Ausztriába utazott, hogy ott készüljön a hónap végén kezdődő bajnoki idényre.

Más csapatoknál

A piros-fehérek kerete jelentős változásokon megy keresztül, a tavalyi keretből egy csapatra való játékos szinte biztos, hogy távozik. Kölcsönjátéka után máshol folytatja Szabó L. és a brazil Pernambuco. Néhány játékos, a több játéklehetőség reményében váltott, Csirmaz szerződése lejárta után másik csapatot keresett magának, mert a DVTK-nál nem számoltak vele, Bokros kölcsönbe, az FC Kosicéhez került, Bánhegyi, szintén kölcsönbe, a KolorCity Kazincbarcika SC-hez, a cseh Ondrej Baco szerződést bontott, hogy máshol folytathassa pályafutását, Tóth B.-t pedig a Nyíregyháza SFC vásárolta ki élő szerződéséből (120 ezer Euróért, kb. 48 millió Forintért). A tavasszal még az NB I-es kerethez sorolt Szamosi és Demeter M. sem a DVTK-val készül már, hanem a KolorCity Kazincbarcika SC-vel, és a két klub közötti kooperációs szerződés keretében elsősorban az NB II-es csapatnál lehet jövőjük, csakúgy, mint a diósgyőriek eddigi egyetlen nyári igazolásának, a Herbáknak.

A DVTK hétfőn azt is közzé tette, hogy Stephen is távozhat, az ő játékjogát értékesítenék. A 23 éves nigériai védő tavaly nyáron próbajáték után győzte meg a szakmai vezetést az alkalmasságáról, és bal oldali védőként percrekorder lett a piros-fehéreknél. Mindössze két bajnokiról hiányzott a 2023/24-es évadban, és 31 NB I-es meccsen 2639 percet volt a pályán, és nem mellékesen 1 gólt is szerzett és 6 gólpasszt adott. Az alapembernek a jövő nyárig van élő szerződése a Diósgyőrrel, és a transfermarkt.com oldal szerint 400 ezer Euró a piaci értéke (kb. 160 millió Forint). Stephen esetleges távozásával a hiányposztnak számító bal oldali védőt kellene szerződtetnie a Diósgyőrnek, már csak azért is, mert az ezen a poszton eddig alternatívát jelentett Bokros másik csapatnál folytatja.

Farkas D.-t nem akarja megtartani a DVTK, a 31 éves jobb oldali védőnek ugyan még egy évig élő szerződése van a klubbal, de azzal, hogy nem vitték el az ausztriai edzőtáborba, világosság tették számára, hogy jobb ha másik csapatot keres magának.