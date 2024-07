A labdarúgó NB I 1. fordulójában, vasárnap este a Diósgyőri VTK csapata a Paksi FC-t fogadta.

Az összeállításokról

Az előző évadban Magyar Kupa-győztes, bajnoki ezüstérmes paksiaknak a 2024/25-ös idényben ez a negyedik tétmeccsük volt, ugyanis a nemzetközi porondon három mérkőzést már lejátszottak: az Európa Liga selejtezőjének 1. fordulójában a román kupagyőztes Corvinul Hunedoara ellen, hazai pályán előbb 4-0-ra kikaptak, majd idegenben 2-0-ra győztek, így kiestek a Konferencia Ligába, ahol a selejtező 2. fordulójának első mérkőzésén – a diósgyőri fellépésük előtt három nappal, – Pakson, 3-0-ra verték a ciprusi AEK Larnaca együttesét.

Annak a meccsnek kezdőcsapatából öten maradtak meg a DVTK elleni találkozó első sípszavára, Kinyik, Osváth, Vas, Papp K. és Ötvös, illetve az akkor csereként beállt Balogh B., Mezei és Tóth B. is lehetőséget kapott Bognár György vezetőedzőtől, míg a kapus, Simon B., valamint Kovács K. és Szabó B. abszolút új embernek számított. A csütörtöki sikerkovácsok közül Szappanos, Vécsei, Windecker és Szabó J. a kispadra került, Hahn és Haraszti pedig sérülés miatt hiányzott.

A DVTK kezdője nagyjából megegyezett a múlt szombaton tartott főpróbás alapcsapattal, a szlovák élvonalban szereplő MFK Zemplín Michalovce ellenivel (azt a meccset 3-1-re nyerték meg a piros-fehérek), azzal az eltéréssel, hogy az akkori két védekező középpályás helyett a nyolc nappal ezelőtti cseréik kezdtek, ugyanis Bényei és Holdampf kapott bizalmat Vladimir Radenkovic vezetőedzőtől, Vallejo és Klimovich pedig csak a kispadra került. Utóbbiról hiányzott, sérülés miatt Jurek, Herbák és Popadiuc, illetve a cserék közé sem került be, edzői döntés alapján Danilovic és Kampetsis, míg Derényi, Acolatse és Bárdos a DVTK tartalékkal, az NB III-as meccsre utazott el.

A diósgyőriek új játékosai közül négyen a bajnoki bemutatkozásra készültek, Rakonjac, Sanicanin, Varga Z. és Rharsalla, míg Huszár, Sentic és Drezgic kispados volt.

Rakonjac bomba

A mérkőzés első félidejében sokáig egyik csapat sem tudott a másik fölé kerekedni. A három belső védővel játszó paksiak tulajdonképpen dupla védő sorral játszottak, mert a két szélső hátsó játékossal nagyjából egy vonalban, két védekező középpályással szűrtek, a támadójátékot pedig három labdarúgóval próbálták megoldani. A DVTK felállása 4-2-3-1 volt, de néha ez is három belső védős játékra hajazott, mert amikor Sanicanin balról, vagy Gera jobbról előre mozgott. Ám amikor ennek során az ellenfélhez került a labda, akkor Holdampf hátrafelé biztosított be. Egy jó ideig kiegyenlített küzdelmet láthattunk, majd fél óra játék után inkább a vendégek felé kezdett billenni a mérleg nyelve, labdabirtokolásban, a Diósgyőr nem tudott bemenegetni a támadó harmadába. Aztán a 41. percben ez mégis összejött, és kiderült, csapatszintű játék sem kell mindig a focihoz, ugyanis Rakonjac megvillantotta a klasszisát, egyedül fejezett be egy támadást, és parádés gólt ragasztott a bal felső sarokba. Olyat, amit biztosan szívesen nézegetnek majd az orosz fővárosban is, a Lokomotiv Moszkvánál, ahonnan kölcsönvette őt a DVTK.