A vasárnapi, Paksi FC elleni bajnoki rajtra készülő Diósgyőri VTK NB I-es labdarúgócsapata bejelentette az egyszeres marokkói válogatott, a spanyol állampolgársággal is rendelkező támadó, Mohammed Rharsalla szerződtetését. A 30 éves labdarúgó, a tavalyelőtti évadban a török Genclerbirligi játékosa volt, ám 2023 nyarán csapat nélkül maradt, az előző év végéig nem futballozott sehol, az idén tavasszal lett a szlovák FC Kosice labdarúgója, ahol 3 bajnokin lépett pályára, és ennek köszönhetően a 2023/24-es évadban összesen 176 percet játszott. A bal oldalon bevehető labdarúgó négy hete csatlakozott a DVTK-hoz, és azóta négy felkészülési meccsen is pályára lépett a piros-fehéreknél, gólt azonban még nem szerzett.

Rharsalla szabadon igazolható volt július 1-től, de mivel a DVTK ki volt zárva az átigazolásból, a szerződését csak most írt alá.

A marokkói, spanyol a hatodik nyári érkezője a Diósgyőrnek, korábban négy kölcsönjátékos, Marko Rakonjac (montenegrói, szerb, a Lokomotiv Moszkvától kölcsönbe, legutóbb Topolya SC, támadó, 24 éves), Uros Drezgic (szerb, a Rubin Kazantól kölcsönbe, védő, 21 éves), Huszár Marcell (az ETO FC Győrtől kölcsönbe, támadó, 19 éves), Varga Zétény (a Ferencvárosi TC-től kölcsönbe, támadó, 18 éves), valamint a visszatérő Karlo Sentic (horvát, a Hajduk Splittől kivásárlással, legutóbb Ordabasy, kapus, 23 éves) megszerzését jelentette be a DVTK.