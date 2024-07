Sinisa Sanicanin szerződtetését is bejelentette szerdán a DVTK NB I-es labdarúgócsapata. A 23-szoros bosnyák válogatott belső védő, aki pályafutása során játszott már baloldali védőként is, aláírt a piros-fehérekhez. A 29 éves játékos hetek óta a DVTK-val készül, szabadon igazolható volt, mivel előző klubjánál a szerb Partizan Beogradnál a múlt hónap végén lejárt a szerződése. Sanicanin, aki egyben szerb állampolgár is, az előző évadban nem sok játéklehetőséghez jutott, mindössze 8 bajnokin és 2 szerb kupameccsen kapott lehetőséget.

A bosnyák válogatott már két hete a DVTK-val készül, két edzőmeccsen is pályára lépett a piros-fehéreknél, és eddig azért nem szerződött le a csapathoz, mert a diósgyőri klub ki volt zárva az átigazolásból.

Sinisa Sanicanin leigazolásával a védők száma tovább növekedett a DVTK-nál, és ez azt hozhatja, hogy lesz innen távozó is. A hírek szerint Szatmári Csaba lehet az első elköszönő. A tavalyi évadban 28 NB I-es meccsen szerepelt belső védőt, az NB II topcsapata, a Vasas FC szívesen látná soraiban.