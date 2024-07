Az ,,Év játékvezetője" titulust ismét Rendek István érdemelte ki.

,,Nagy örömmel és nyilván büszkeséggel tölt el, hogy zsinórban ötödször is megnyertem vármegyei első osztályú labdarúgó csapataink szavazatai alapján a szezon játékvezetője címet" – kezdte, majd így folytatta. – ,,A játékvezetés nem egyszerű szakma... Sosincs olyan, hogy mindenki szerint jól vezetsz, sokkal többször előfordul az, hogy egyetlen résztvevő számára sem voltál megfelelő. És mivel az évad végeztével éppen az ítéleteink elszenvedői, maguk a csapatok alkotnak rólunk, sporikról veleményt, úgy gondoltam mindig – akkor is, amikor nem voltam helyezett eme ,,versenyben" –, hogy ez a lista a leginkább értékmérő, a leghitelesebb tükör egy játékvezető számára!"

Alázatos, intelligens srác

A vármegyei szakember ezt követően így folytatta: ,,Amellett, hogy gratulálok minden kategória dobogósainak, valamint valamennyi helyezettnek, két dolgot szeretnék megemlíteni idei elismerésem kapcsán. Az egyik az – és számomra ez sokkal nagyobb boldogság, mint a saját sikerem –, hogy a játékvezetők rangsorának harmadik helyén az a fiatal kolléga, egyben nagyon jó barátom, Bujnóczki Bence végzett, akinek nagyon sokat segítettem pályafutása kezdetén, és azóta is kikéri véleményemet, tanácsaimat. Egy hihetetlenül szerény, alázatos, intelligens srác, aki – ha persze ezt mások is úgy akarják – a jövő nagy játékvezetőjévé válhat. Bujnó, így tovább! A másik dolog már jóval szomorúbb: idén két olyan nagyszerű kolléga és barát távozott közülünk, akik pályafutásom meghatározó személyiségei voltak. Már az év elején búcsúztunk Pecze István elnök úrtól, akinek örök hálával tartozom mindazért, amit elnöksége idején segítő szándékkal és mindig jóindulatúan értem tett. Döme, Demeter János barátom közelmúltbeli tragédiája még jóval frissebb emlék, éppen ezért sokkal fájóbb. Személyében nem csupán egy remek, szakmailag kifogásolhatatlan kollégát, hanem egy óriási Embert veszített közösségünk. Éveken keresztül elnök úr és Döme is gratulált, amikor tudomást szereztek elsőségeimről, idén azonban már hiába várom hívásukat... Számomra azonban csillagok, éppen ezért örökké élnek! Idei díjamat nekik szeretném ajánlani!"