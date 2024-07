A DVTK NB I-es labdarúgócsapata és a nigériai Bitok Stephen közös megegyezéssel szerződést bontott – a diósgyőri klub bejelentése szerint.

A 23 éves bal oldali védővel kapcsolatban, három hete, – amikor nem utazott el az ausztriai edzőtáborba a csapattal, – Bajúsz Endre a DVTK sportigazgatója ezt nyilatkozta:

,,Nem tartott a társaival Bitok Stephen, mert klubunk ajánlatot kapott érte, és hamarosan orvosi vizsgálatra utazik az érdeklődő klubhoz.”

A 2023/24-es évadban a Diósgyőrben 31 bajnokin szerepelt, és az évadban a legtöbb percet, 2639-et játszott labdarúgóval kapcsolatban, szerdán így fogalmazott a diósgyőri sportigazgató: ,,...most nem maradt más lehetőségünk, mint felbontani a szerződését, amit közös megegyezéssel tettünk meg. Az okokról – azok személyes jellege miatt – nem kívánunk, és nem is tudunk többet elmondani. Köszönjük az edzéseken elvégzett munkát, a közös győzelmeket, a klub nevében jó egészséget kívánok neki, és bármerre is vezet az útja, legyen sikeres!”

Honlapunk információja szerint a játékossal azért bontott szerződést a klub, mert olyan egészségügyi problémája van a játékosnak, ami alapján élsport jellegű terhelésnek nem tehető ki, belátható időn belül.