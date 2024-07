A 2024-es Székesfehérvár Rallyt Velenczei Ádám és Vánsza Zsolt nyerte. Ez a páros számos dobogós helyezést ért el az elmúlt időszakban, a legjobb helyen azonban két esztendeje nem álltak. Most viszont eljött az idejük. Végig stabil és kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottak a Vértes aszfaltos útjain, ami meg is hozta a várt eredményt. Az elmúlt két futam már jelezte, hogy jó formában vannak, hiszen májusban a Diósgyőr Rallyn bronz, míg legutóbb a Mecsekben ezüstérmet szereztek. Ennek a több mint húsz másodperces győzelemnek köszönhetően pedig megtartották esélyüket arra, hogy a szezon utolsó két futamán a bajnoki címért, vagy a dobogós helyezésekért csatázhassanak.

Értékes ezüst

Hasonló a helyzet Német Gáborral kapcsolatban is. A miskolci ralis a hazai környezetben aratott győzelem után értékes pontokat vesztett a Mecsekben, miután a hajrában lecsúszott az útról és egy kisebb fának ütközött. Fehérváron azonban bebizonyította, hogy a hazai elitbe tartozik, és nem tett le arról, hogy a hátralévő két versenyhétvégén tovább zárkózzon az előtte álló párosokra.

– Nagyon értékesnek tartom ezt a második helyezést – értékelt Német Gábor. – A futam előtt mindketten aláírtuk volna, mert az volt a legfontosabb, hogy az elvégzett munkával kapcsolatban pozitív visszajelzést kapjunk. A csapatnak is kellett ez a siker, ami hitet adhat az őszi folyatásra. Ebben a pokoli hőségben rendkívül nehéz volt végig fenntartani a koncentrációt, de egy szituációt leszámítva, végül sikerült. Sajnos, volt egy megforgásunk, emiatt bent hagytunk az egyik szakaszon fél percet. Ekkor eldőlt, hogy a győzelemre nincs reális esélyünk, innentől kezdve arra figyeltünk, hogy a második pozíciót megtartsuk, és az utolsó szakaszért járó plusz pontokkal gyarapítsuk a termést. Ez sikerült, mert a Power Stage-en is másodikok lettünk. Összességében a jó, kompakt futamon vagyunk túl, amelyen tempós, lobogós szakaszokat kellett teljesíteni. A hatalmas sebesség és a forróság mindenkiből sokat kivett, ezért most vágyunk egy kis pihenésre.