A legnépszerűbb sportág, a labdarúgás sárospataki szimpatizánsait tömörítő Pataki Légió nyílt levelet írt. Soraikat Sárospatak jelenlegi és jövőbeni polgármesterének, Aros Jánosnak és dr. Farkas Szabolcsnak, továbbá a Sárospataki TC elnökének, Krai Csabának címezték.

Aggodnak

Többek között ezeket a sorokat fogalmazták meg: „Az STC szurkolói csoportjaként aggódva figyeljük a híreket, amelyek a felnőtt labdarúgás esetleges megszűnéséről szólnak. A klub a jövő évben ünnepli fennállásának nyolcvanadik évfordulóját, az egyesületnek pedig mindig a labdarúgás volt a zászlóvivője. Az elmúlt években viszont valami megtört csapatunk életében, ugyanis a társaság a kisebb-nagyobb fellángolások ellenére nem a történelmi múltjához megfelelő szerepet tölti be, hiszen folyamatosan a megyei első és második osztály között ingázik. Úgy gondoljuk, a vármegyei labdarúgáshoz méltatlan, hogy a zempléni régió két legnagyobb városa Sárospatak és Sátoraljaújhely fociélete évek óta a túlélésért küzd. Arról a két városról beszélünk, amely a '90-es évek közepén az egymás elleni rangadókon akár kétezer nézőt is vonzott. Arra kérjük a jelenlegi, valamint a jövőbeni városvezetést, hogy segítsék egyesületünket a túlélés érdekében. Tisztában vagyunk vele, hogy rengeteg megoldandó probléma adódik Sárospatak életében, de a felnőtt labdarúgásra feltétlenül szükség van. Megkérjük Sárospatak labdarúgásért rajongó és aggódó lakosait, valamint vállalkozóit, hogy támogassák egyesületünket, hogy 2025-ben méltó módon ünnepelhessünk. Úgy érezzük, hogy elérkezett a tettek ideje. Elég volt az állóvízből, a klubelnököt ennek jegyében arra kérjük, lépjen a tettek mezejére, ne engedje, hogy irányítása alatt szűnjön meg a labdarúgás. A Bozsik program révén az STC szakosztálya kiemelt körzet központi szerepet töltött be, így több mint száz gyermek napi edzését és versenyeztetését biztosítja. Amennyiben itt megszűnik a felnőtt labdarúgás, a kicsiknek nem lesznek a példaképei és senki nem fogja motiválni őket arra, hogy akár felnőtt korukban is helyben képzeljétek el jövőjüket, sportolásukat. Arra kérünk minden velünk szimpatizáló sárospataki lakost, segítsék azon célunkat, hogy nyílt levelünk minél több emberhez eljusson, így érjük el azt a célt, hogy a város labdarúgása újra régi fényében ragyoghasson.”



Erején felül

A hírek szerint az aggodalmak egyik oka a pénztelenség. Felhívtuk Aros János polgármestert, aki jelezte, hogy külföldön van és részleteiben még nem ismeri a Pataki Légió nyílt levelét, de elektronikus üzenetben ennek ellenére reagált: „Önkormányzatunk ebben a szezonban erején felül, több mint harminc millió forinttal támogatta Sárospatak sportegyesületeit, közöttük az utánpótlás és felnőtt labdarúgást és labdarúgókat is. Megjegyzem, hogy sportolóink több magyar bajnoki-, Európa- és világbajnoki címet szereztek városunknak. Szomorú, hogy az egyesületek főtámogatóján, az önkormányzaton kívül a pataki vállalkozók nem támogatják a gyerekek és a felnőttek sportolását és versenyzését. Csak remélni tudom, hogy a következő, magát menedzser típusúnak hívó majdani városvezetés sem engedi el a sportolók kezét, szívügyének tekinti majd a fiatalok sport iránti szeretetét és ugyanúgy támogatni fogja a verseny- és a szabadidős sportot, mint ahogy mi tettük, és a vállalkozók anyagilag is hozzájárulnak a sikerekhez és az egészséges életmód kialakításához.”



Igazolniuk kell

Megkerestük Kovács Gábort, az STC szakosztályvezetőjét is.

– Sok gondunk van, de természetesen neveztünk a vármegyei második osztály soron következő idényére – kezdte a város egyik legrégebben hivatalban lévő tisztségviselője, majd hozzátette: – Arra kértem a játékosokat, hogy közöljék szándékukat és mindenképpen jó előre szóljanak nekem, ha távozni akarnak. Páran betartották a szóbeli egyezségünket, páran pedig nem. Az elkövetkezendő napok arról szólnak majd, hogy játékosokat kell igazolnunk, hiszen a nyakunkon az alapozás kezdete, ennek jegyében mostanában sok tárgyalásom lesz. Úgy tudom, hogy klubunk elöljárója megbeszélést kezdeményez a jelenlegi és majd hivatalba lépő polgármesterrel, annak érdekében, hogy a város, amennyiben lehetősége van rá, segítsen az STC-nek.



Az elnök türelmet kért

A nyílt levél egyik címzettje és „kulcsfigurája” az a Krai Csaba, aki emberemlékezet óta irányítja a Sárospataki TC-t. Az elnök pár nap türelmet kért ahhoz, hogy érdemi nyilatkozatot adjon, ezért pillanatnyilag csak annyit idézhetünk tőle, amit az egyik podcast beszélgetésben közölt: „Lesz labdarúgás és felnőtt csapat is, amelyet a vármegyei második osztályban indítunk. Folyamatosan tárgyalunk annak érdekében, hogy minden feltételt előteremtsünk és összerakjuk a keretet. Az alapozáshoz új szakvezetővel látunk hozzá, a személyi változást később jelentjük be.”



(A témára portálunkon visszatérünk, Krai Csaba elnök további információival és Sikora Attila alpolgármester véleményével – a szerk.)