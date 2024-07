A Bőcs KSC gárdája a tizennegyedik helyen végzett a vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság 2023/24-es idényében, így a kiesés sorsára jutott. Aztán különböző okok miatt mégis megőrizhette volna státuszát a csapat: az MLSZ Vármegyei Területi Igazgatósága ugyanis a feltöltési szabályokat betartva megkínálta a Hernád-partiakat, akik azonban nem éltek a szereplési lehetőséggel, így végül a II. osztály Észak csoportjában kötöttek ki.



Máshol is

– Komoly okok miatt nem vállaltuk a vármegyei elitet – kezdte Nagy Attila klubelnök, aki „mindössze” 2011-től kormányozza elnökként a BKSC-t, majd így folytatta: – Az első probléma mi is lehetne más, mint az anyagiak. Manapság több mint tízmillió forint kell az I. osztályhoz, ennyi pénz pedig nem állt és áll majd rendelkezésünkre. Önkormányzatunknak is éppen elég gondja van, a hivatalhoz így nem szaladhattunk pár kötegért, a helyi multicég, a Borsodi Sörgyár pedig, ami a sportot illeti, máshová kötelezte el magát. Van még itt néhány kisebb társaság, tőlük arra számíthatunk, hogy megvendégelik az együttest és vesznek nekünk egy-két garnitúra mezt. Ami pedig a klubok és a szakosztályok gazdasági problémáit illeti, nem bőcsi jelenségről van szó, ugyanezekkel a nehézségekkel küzdenek máshol is. A néhány évvel ezelőtti járvány, energiaválság és infláció a futballba is begyűrűzött, így sehol sem fenékig tejfel.



Többségben a helyiek

A Bőcs KSC a helyi második vonal Észak csoportjába került, ennek ellenére sem szőnek merész álmokat az egyesületnél.

– Arra törekszünk, hogy örömfocit adjunk elő, már amennyiben ilyet meg lehet valósítani ezen a szinten – folytatta Nagy Attila. – Azt kérjük a fiúktól, hogy futballozzanak szépen, az eredmény nem számít, nem rakunk mázsás terheket a vállaikra. Legyenek barátok, tartsanak össze a szurkolókkal, a barátokkal, a rokonokkal és amennyire csak tudják, szórakoztassák az itteni publikumot. Igyekeztünk megtartani a helyi sportolókat, aztán arra törekedtünk, hogy megnyerjük a Bőcs környéki labdarúgókat, vagy a nagyközségünkhöz kötődő gyerekeket és fáradozásainkat alapvetően siker koronázta. Némi gondot az okozott, hogy kiesünk a miskolci körforgalomból, de ezt is túléljük, ennek jegyében leszögezhetjük, hogy nálunk nem a légiósok lesznek többségben.