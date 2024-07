Igor Bogdanovic úgy látja, ez előző szezonban a CISE megmutatta, mire képes, és erre rá akarnak tenni még egy lapáttal.

Eltelt a nyári szünet, beindul az NB III 2024-2025-ös küzdelemsorozata (is). A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei csapatok az Észak-keleti csoportba nyertek besorolást, így a Cigánd SE együttese is. A bodrogköziek az előző szezonban a második helyen végeztek ugyanitt, így elég magasra tették azt a bizonyos lecet maguk számára.

Voltak, lesznek hibák

A kispadon, a vezetőedző személyét illetően változás nem történt, továbbra is Igor Bogdanovic irányítja a ,,darazsakat", ugyanakkor a keretben volt jó pár módosítás: heten távoztak, heten érkeztek, ugyanakkor Cigándra igazolt Mező Péter is, viszont őt – az őszi szezonra – kölcsönadták Mándokra. A CISE-nél a névadó szponzor is megváltozott menet közben, július 1-jétől az Evolution Hungary helyét a kisvárdai székhelyű Bacsó Beton ,,foglalta el".

– A harmadik alapozást csináltuk együtt a csapattal, hiszen eltelt egy év azóta, amióta ide jöttem – fogalmazott Igor Bogdanovic. – A felkészülés során nem mindig alakultak úgy az eredmények, ahogyan szerettük volna, a játékunkon viszont látszik, hogy mit akarunk, de persze vannak még dolgok, amiken próbálunk javítani. Az előző bajnokságban újoncként a másodikok lettünk, igazából a tavaly mutatottakat kell, kellene magasabb szintre emelnünk. A labdarúgás olyan játék, hogy voltak, és lesznek is hibák, azonban szeretnénk, ha ez a hibaszázalék majd lejjebb menne, és az új játékosokkal együtt ismét tudnánk ,,futni" egy jó szezont. A fiúk, a régiek, és a most érkezettek is tudják, hogy mik a számomra igazán fontos elemek, úgy hozzáállásban, a taktikában, vagy fizikai téren, ezeket teljes mértékben elfogadták, sőt, próbálnak mindenben jobbak és jobbak lenni.

Védő, védő, kapus

A csapatról, a keret kialakításáról, a ,,vezérelvről" ezeket mondta a DVSC-vel játékosként korábban háromszoros magyar bajnok.

– A legfontosabb az volt, hogy legalább olyan, vagy még jobb kvalitásokkal rendelkező bal bekket igazoljunk, mint amilyen Pap Zsolt volt – sorolta Igor Bogdanovic. – Őt nagyon szerettük, de sajnos úgy döntött, hogy eligazol Tiszafüredre. Sikorszki Bence személyében megtaláltuk azt a játékost, aki hasonló stílusú Zsolthoz. Még kevés ideje van nálunk, de amit előtte hallottunk róla, és amit eddig láttunk, az pozitív. Aztán kerestünk bal lábas belső védőt, Szűcs Dávidot ismertük, ő a tavalyi szezont még Putnokon kezdte, aztán eligazolt Nyírbátorba, és ott, a vármegyei I-ben alapember volt. Az egész alapozást végig csinálta, jó felépítésű játékos és ahogyan mondani szokták, "van esze a focihoz", bízunk abban, hogy ő is segíteni tud bennünket. A kapuban nem volt kérdés, hogy a 2005-ös Popovics visszamegy a kölcsönt követően Kisvárdára, és nemrég elment Perehanec is. Vele kapcsolatban nem voltunk biztosak abban, hogy a meccsteljesítménye olyan lesz, mint amilyennek lennie kellene, jött Somogyi Máté, aki, az edzések alapján, úgy tűnik, jó választás, de még neki is kell egy kis idő.