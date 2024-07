Hevesi Tamást természetesen nem énekesi munkásságáról faggattuk, hanem a vasárnap befejeződött torna szakmai értékelésére kértük.



Megérdemelték

– A finálét követően azt tettem ki a közösségi oldalamra, hogy a futball mégis igazságos sportág – kezdte a pro licenszes edző, majd így folytatta: – A spanyolok diadalával győzött a foci. Az ibériaiak eleve esélyesként várták a döntőt, de számolnunk kellett a műfaj örök bizonytalanságával. Azzal, hogy esetleg nem találnak a kapuba, aztán elszaladnak az angolok és szereznek egy gólt. A Mallorca csapatának szurkolójaként mondom: szerencsére ez nem következett be. A végletekig leegyszerűsítem az Eb-t és a finálét: a nagyszerű játékosokat felvonultató Spanyolország végig ragyogó teljesítményt nyújtott és minden szempontból megérdemelte az aranyérmet. A világ labdarúgása pedig mozgásban van, ezért nem szabad a számokat összevetni, azt boncolgatni, hogy kinek mennyi az értéke. Fut a defenzív futball, ezért a szurkolók a kezdeményező, azaz a nézhető játékot produkáló Spanyolországon kívül Ausztria, Grúzia, Svájc, Szlovákia és Szlovénia felé fordultak. Már nem kell a falusi foci, amely így fest: nyerjünk 1–0-ra, majd ünnepeltessük magunkat, hogy milyen jók vagyunk.

Arra az általános vélekedésre, mely szerint Gareth Southgate szövetségi kapitány tönkretette az angol válogatottat, Hevesi Tamás ezt felelte:

– A megállapítás túl erős, nem is értek vele egyet. Maradjunk annyiban, hogy az óvatos futballt erőltette. Most egy picit elkanyarodok a döntőtől: amennyiben kivesszük a külföldieket az angol futballból, akkor már sokkal szürkébb a képet kapunk a szigetország focijáról. Klubcsapataik játékát a hatalmas pénzekért odaigazolt futballisták teszik színessé, ennek jegyében a nemzeti együttesük előadása mindennek nevezhető, csak látványosnak és nézhetőnek nem. Eltekintve a hadrendektől és a filozófiai mélységtől: mit kaptunk tőlük? Azt, hogy menjünk el a szélen, adjuk be a labdát, aztán majd érkezik valaki és fejel, tehát a megszokott sablonos játékukat nyújtották. Mesterük nem engedte el a gyeplőt, hiszen nem élt a letámadásos taktikával és feltette a korongra a lejárt lemezt. Együttesét masszív védekezésre állította, a labdaszerzés után pedig a gyors kontra támadásokat erőltette, annak jegyében, hogy majd lesz valahogy. A támadó zónában semmilyen tudatos megoldást nem láttam tőlük, holott azzal az állománnyal, amellyel a kapitány rendelkezett, sokkal több kockázatot is felvállalhatott volna. Persze tudom, hogy óriási volt a tét, amely felülírta a játékukat, mesterüket a felsoroltak ellenére mégis meg kell védenem, hiszen „fiaival” bejutott a döntőbe.