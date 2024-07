Hevesi Tamást természetesen nem énekesi munkásságáról faggattuk, hanem a vasárnap befejeződött torna szakmai értékelésére kértük.

Megérdemelték

– A finálét követően azt tettem ki a közösségi oldalamra, hogy a futball mégis igazságos sportág – kezdte a pro licenszes edző, majd így folytatta: – A spanyolok diadalával győzött a foci. Az ibériaiak eleve esélyesként várták a döntőt, de számolnunk kellett a műfaj örök bizonytalanságával. Azzal, hogy esetleg nem találnak a kapuba, aztán elszaladnak az angolok és szereznek egy gólt. A Mallorca csapatának szurkolójaként mondom: szerencsére ez nem következett be. A végletekig leegyszerűsítem az Eb-t és a finálét: a nagyszerű játékosokat felvonultató Spanyolország végig ragyogó teljesítményt nyújtott és minden szempontból megérdemelte az aranyérmet. A világ labdarúgása pedig mozgásban van, ezért nem szabad a számokat összevetni, azt boncolgatni, hogy kinek mennyi az értéke. Fut a defenzív futball, ezért a szurkolók a kezdeményező, azaz a nézhető játékot produkáló Spanyolországon kívül Ausztria, Grúzia, Svájc, Szlovákia és Szlovénia felé fordultak. Már nem kell a falusi foci, amely így fest: nyerjünk 1–0-ra, majd ünnepeltessük magunkat, hogy milyen jók vagyunk.

Arra az általános vélekedésre, mely szerint Gareth Southgate szövetségi kapitány tönkretette az angol válogatottat, Hevesi Tamás ezt felelte:

– A megállapítás túl erős, nem is értek vele egyet. Maradjunk annyiban, hogy az óvatos futballt erőltette. Most egy picit elkanyarodok a döntőtől: amennyiben kivesszük a külföldieket az angol futballból, akkor már sokkal szürkébb a képet kapunk a szigetország focijáról. Klubcsapataik játékát a hatalmas pénzekért odaigazolt futballisták teszik színessé, ennek jegyében a nemzeti együttesük előadása mindennek nevezhető, csak látványosnak és nézhetőnek nem. Eltekintve a hadrendektől és a filozófiai mélységtől: mit kaptunk tőlük? Azt, hogy menjünk el a szélen, adjuk be a labdát, aztán majd érkezik valaki és fejel, tehát a megszokott sablonos játékukat nyújtották. Mesterük nem engedte el a gyeplőt, hiszen nem élt a letámadásos taktikával és feltette a korongra a lejárt lemezt. Együttesét masszív védekezésre állította, a labdaszerzés után pedig a gyors kontra támadásokat erőltette, annak jegyében, hogy majd lesz valahogy. A támadó zónában semmilyen tudatos megoldást nem láttam tőlük, holott azzal az állománnyal, amellyel a kapitány rendelkezett, sokkal több kockázatot is felvállalhatott volna. Persze tudom, hogy óriási volt a tét, amely felülírta a játékukat, mesterüket a felsoroltak ellenére mégis meg kell védenem, hiszen „fiaival” bejutott a döntőbe.

A hibákra vártak

A népszerű trénernek ezt követően megjegyeztük, hogy a futballt szép lassan megölik a hatvan adogatással járó akciók, továbbá az, hogy már a kapusok is részt vesznek a támadásépítésben, mire így reagált:

– Josep Guardiolát ezért kezdték ki. A spanyol szakember ugyanis ezt hirdette: legyen nálunk a labda, amelyet megjáratva keressük a réseket. A felvetett probléma azért bonyolult, mert a mélységi passzokat szélességi játékkal kell előkészíteni. Manapság azt vallják az edzők, hogy semmilyen kockázatot nem szabad vállalni és ki kell várni, amíg történik egy tolódási hiba van, azaz valaki nem zárja le az átadási sávot, így egy mélységi indulóval máris be lehet kerülni a 16-oson belülre. A legtöbb országban divattá vált az öt védős rendszer, ennek alkalmazása során elvárják a tengelyben lévő belső védőtől, hogy lépjen fel, a két szélső hátvédnek pedig fel kell futnia a széleken, majd a védvonal mögé kerülve be kell lőniük a labdát az ötös környékére. A spanyolok győztes gólja is ilyen rohamból született. A sok-sok passz azért volt, mert mindenki túlbiztosította magát, a jelszó meg így hangzott: ne kapjunk gólt, mert így túlélhetjük a meccset. A szögleteknél például a kapussal együtt tizenegy ember védekezett, ez ellen pedig egyetlen fegyver az átlövés. Azért született több öngól, mert a labdák valakin megpattantak. Az Eb-n az elmúlt időszak legnépszerűbb alapfelállásával, a 4-2-3-1-et, vagy a 4-3-3-at játszó csapatok – a spanyolok, az angolok, a franciák, a hollandok és a németek – szerepeltek jól. Ilyen szempontból nem vezetett sikerre az öt védős rendszer, az ezt alkalmazó csapatokkal szemben mások fölénybe kerültek. Itt említek még két, általam tapasztalt jelenséget: a szögleteket sokszor azért nem rúgták be, hanem a földön járatták a labdát, hogy középről tudjanak lőni, továbbá arra lettem figyelmes, hogy a támadó zónában alkalmazott bedobásvariációkból gólhelyzetek és gólok születtek.