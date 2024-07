Az elmúlt évad trénere a Miskolci VSC vármegyei I-es szakmai munkájának irányítója, Jordán András lett.

Jordán András immár 25 esztendeje, 1999-ben kapta első edzői megbízását, Göncön lett az U7-es csapat trénere. Az aktív labdarúgó pályafutását bokasérülés miatt viszonylag korán befejező egykori játékos – a felnőtt szintet tekintve – dolgozott a Hernád-menti kisváros sportegyesületénél, Telkibányán, volt a Diósgyőr tartalék asszisztens edzője, míg három esztendővel ezelőtt nevezték ki a Vasút vezetőedzőjének.

– Tavaly a harmadik helyen zártam ezen a szavazáson, már akkor, az óriási megtiszteltetés volt, ez a győzelem pedig még inkább – hangsúlyozta. – Szeretném megköszönni a klub vezetésének, a munkatársaimnak a közös munkát, és természetesen nem utolsó sorban a játékosoknak, ahogyan mondani szokták, ez a siker nélkülük nem jöhetett volna létre. Amikor 2021-ben a Csokonai útra kerültem, bíztam benne, hogy jó lesz az együttműködés, ez beigazolódott. Diósgyőrben van a főállásom – mint tehetségkutató –, köszönöm, hogy engedték nekem az MVSC-t, mint másodállást. Ahol olyan sok meglepetés nem ért a játékosokat illetően, hiszen sokan korábban a DVTK-ban, mint utánpótlás futballisták, megfordultak a kezeim alatt.

Egy lépést előre

Jordán András ekképpen folytatta:

– A múlt nyáron az volt az elképzelés, hogy a biztos bennmaradás legyen meg. Aztán az őszünk fantasztikusan sikerült, ugyanis tizenöt forduló után a második helyen álltunk a táblázaton – sorolta. – A bajnokság tavaszi felének aztán úgy indultunk neki, hogy tartsuk meg a dobogót. Ez meg lett, bronzérmesként zártunk. Összességében el lehet mondani, hogy jó szezont futottunk, a bajnoki harmadik hely mellett bekerültünk a vármegyei kupa döntőjébe, illetve a Magyar Kupa országos főtábláján is várhatjuk az első forduló sorsolását. A szabadságot követően július 9-től kezdjük el a csapat szintű edzéseket. A tervek, az elképzelések nálunk is meg vannak már a soros évadra vonatkozóan, a lényeg, hogy mind játékban, mind eredményességben tegyünk egy lépést előre. Az első hely, a lehetséges NB III esetében azt gondolom, sok kis összetevő hiányzik még ahhoz, hogy erre gondolni lehessen, de sportemberek vagyunk, a legjobbat akarjuk kihozni magunkból.

Az 1976-os születésű szakembert megkérdeztük arról is, mik azok a legfőbb dolgok, melyeket egy edző nem hagyhat figyelmen kívül.

– Fontos, hogy a közös munka elején le kell fektetni azokat az elveket, amelyek mentén dolgozni szeretne az edző az adott játékosokkal, hogy meddig lehet elmenni, és ezeket utána következetesen be kell tartani. A normák terén az edzőnek kell példát mutatnia, máskülönben hogyan várja el azt a futballistáktól. Fontos az őszinteség, mindkét irányba, oda-vissza, a hibákat el kell ismerni, és fel kell fedni, mert csak úgy lehet előre lépni – jegyezte meg Jordán András.