Labdarúgás, NB III: Észak-keleti csoport, 1. forduló

Termálfürdő FC Tiszaújváros – Facultas-Tiszafüredi VSE 0-2 (0-2)

Tiszaújváros, 100 néző. V: Sándor (Benkő, Sztányi).

Termálfürdő FC Tiszaújváros: Czinanó – Butor (Tóth Zs., 70.), Tóth B. (Rajsli, 50.), Vitelki (Lehóczki, 84.), Farkas M., Tóth S., Bökönyi (Nagy D., 70.), Papp, Bencsík, Ivánka, Skripek (Kollár, 84.). Vezetőedző: Vitelki Zoltán. Facultas-Tiszafüredi VSE: Lisztes – Barzsó (Karmacsi, 81.), Bényei, Kovács D., Aranyos, Pap, Mácsai, Pataki (Ballók, 76.), Engel, Kalmár (Szövetes, 86.), Kiss H. Vezetőedző: Dorcsák Zoltán. G.: Pataki, Mácsai. Jók: Czinanó, ill. Mácsai, Engel, Bényei, Aranyos, Kiss H.

Vitelki Zoltán: – Két ellentétes félidőt produkáltunk, az elsőben leginkább a védekezésünkkel volt probléma. Agresszivitásban, helyezkedésben is többet hibáztunk, ugyanakkor az első félidőben nekem is hamarabb kellett volna reagálnom ezekre a hibákra. A második félidő már sokkal jobban nézett ki, akaratban, hozzáállában és játékban is, amikor már el tudtunk jutni helyzetekig. Sajnos gólt nem sikerült rúgnunk, pedig a lehetőségeink megvoltak, ami talán a fordulópont is lehetett volna.

Dorcsák Zoltán: – Nem gondoltuk volna, hogy az első félidő ennyire sima lesz. Örömfocit játszottunk, ahol a két gólon kívül több nagy helyzetet is kihagytunk. A második félidőben nem mertünk eléggé bátran játszani, de külön öröm, hogy a hazaiak nem tudtak gólt lőni nekünk.