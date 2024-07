A labdarúgó NB I 2024/25-ös évadját vasárnap 18.50-től kezdi meg a Diósgyőri VTK csapata, a piros-fehérek a tavalyi Magyar Kupa-győztest, az előző évad bajnoki ezüstérmesét, a Paksi FC-t látják vendégül.

Hét helyet hat

A DVTK a felkészülése során hat meccset játszott, de hetet szeretett volna. Az ausztriai edzőtáborozás idején esett ki egy játéknap, egy ellenfél, július 9-én maradt csapat nélkül a piros-fehér együttes, azok után, hogy a Bajnokok Ligája induló cseh csapat, a Slavia Praha lemondta a már leszervezett felmérőt, lecserélte a diósgyőrieket a szlovák FK Zeleziarne Podbrezová gárdájára. Erről a hiátusról, illetve arról, hogy a vasárnapi ellenfél, a Paksi FC holt tart az idényben, a következőket mondta a DVTK vezetőedzője, Vladimir Radenkovic:

– Egy extra csapat elleni felkészülési mérkőzés, egy igazán erős ellenféllel szembeni hiányzott, ami azért kellett volna, hogy érezzük, azon szinten miként kell teljesíteni. Velünk ellentétben ez a Paksnak megvolt, hiszen három erős meccsel a lábukban érkeznek ide, ráadásul ezeket a mérkőzéseket az európai kupákban játszották. Sokan azt gondolhatják, hogy emiatt fáradtak lesznek a paksiak, de ezzel nem értek egyet, mert van ennek egy másik oldala is. Ugyanis a paksi játékosok már ritmusban lesznek, magabiztosságra tehettek szert ezeken a tétmérkőzéseken, nem mondhatják, hogy idény elejei formát mutatnak. Ezek a mérkőzések sokkal erősebbé, jobbá tesznek egy csapatot, segítik, hogy megfelelő ritmusban vegyék fel a küzdelmet a bajnokság első fordulójában.

Meccsek

Az biztos, hogy a Paksi FC már túl van az idény eleji formán, az évad első tétmérkőzésén, az Euroliga selejtező 1. fordulójának első meccsén, a román kupagyőztes, vajdahunyadi gárda ellen ezt ,,letudta”, amikor színtelen, szagtalan játékkal hazai pályán 4-0-ra kikapott. Ez az eredmény eldöntötte a továbbjutás kérdését, de a visszavágón, a múlt héten csütörtökön az FC Corvinul Hunedoara otthonában egy ,,másik” Paks játszott, rá sem lehetett ismerni egy hét után a zöld-fehérekre, akik 2-0-s győzelmet hozó szépségtapaszt ragasztottak magukra. Ezek után egy héttel, most csütörtökön este, Pakson, a Konferencia Liga selejtező 2. fordulójának első meccsén ismét jó teljesítménnyel rukkoltak elő, némi meglepetésre, a jobb erőkből álló ciprusi AEK Larnaca gárdáját nagy különbséggel győzték le, 3-0-val küldték őket haza.

A paksiak kerete a tavalyi évadhoz képest szinte alig változott, a DVTK-nál sokkal nagyobb volt a mozgás, összesen 11 fő nem edz már az első csapattal az előző évad játékosállományát tekintve, de közülük csak háromról lehet elmondani azt, hogy komolyan számoltak velük az előző idényben (Stephen, Pernambuco, Szabó L.). A négy saját nevelésű fiatalt is ideszámítva 12 új játékosa van a piros-fehér gárdának, a 8, másik klubtól érkezett közül 5 légiós és 3 fiatal magyar található az érkező oldalon. Utóbbi triónak (Varga Z., Huszár, Herbák) nincs nagy rutinja, felnőtt élvonalbeli meccsen még egyikük sem szerepelt.

A légiósokról pedig általánosságban elmondható, hogy előző klubjaikban mellőzöttek voltak. Ugyanis a visszatérő horvát kapus, Sentic tavasszal egy meccsen sem védett a kazah Ordabasy gárdájánál, legutóbb tavaly november 24-én, a éppen Paksi FC ellen, az idegenbeli, 4-1-re elveszett bajnokin csereként állt a DVTK kapujában; a szerb védő, Uros Drezgic az Rubin Kazanynál az előző évadban mindössze két orosz kupameccsen jutott szóhoz, még az ősszel, tavasszal pedig az U21-es szerb válogatottban játszott márciusban, két meccset; a marokkói, spanyol bal szélső, Rahrsalla a tavalyi évadban mindössze három tétmeccsen lépett pályára a szlovák FC Kosicében; a 23-szoros bosnyák válogatott védő, Sinisa Sanicanin a szerb Partizan Beograd csapatában a 2023/24-es évadban 8 bajnokin és 2 kupameccsen kapott lehetőséget; a montenegrói válogatottban is bemutatkozott csatár, Marko Rakonjac – aki a DVTK edzőmeccsein kitűnt a többiek közül – bár 29 mérkőzésen szerepelt a szerb Topolya SC-ben, de az előző évadban mindössze 1038 percet játszott, vagyis átlagban nem egészen 36 percet töltött meccsenként a pályán.