Az előző, 2023/2024-es szezonban – mint korábban – 16 csapat alkotta a vármegyei I. osztály mezőnyét, és amint az kiderült, a létszámot tekintve változás nem lesz ezen a téren a következő évadot illetően sem. Már egy jó ideje ,,él" az az elvárás, hogy ebben az osztályban amatőr licenc megléte szükséges, amellett, hogy az adott klub, egyesület a pályán kivívta a jogot a szereplésre. Ismert, hogy a múlt bajnokságban az aranyérmet az Ózd-Sajóvölgye csapata szerezte meg (az osztályozót aztán nem vette sikerrel, nem lett NB III-as), ezüstérmes lett a Gesztely FC Sport-Bau, bronzérmes a Miskolci VSC. A további tíz csapat bennmaradt a vármegyei élvonalban: Parasznya SE, Mezőkeresztes VSE, Bánhorváti, SunPro Emődi ÁIDSE, Hidasnémeti VSC, Borsod SK Alsózsolca, Edelény-Borsodszer, BTE Felsőzsolca, Sajóbábonyi VSE, Tállya RSE. A tizennegyedik Bőcs KSC, a tizenötödik Szirmabesenyői SK, illetve a tizenhatodik Sárospataki TC, a versenykiírás alapján búcsúzott, amely együttesek helyére a három vámegyei II. osztályú csoport győztese került volna. Azért csak volna, mert közülük az Aszaló SE (Észak csoport) ugyan a megadott határidőig kért licenszet, viszont később úgy ,,nyilatkozott", hogy felnőtt csapatot nem versenyeztetnek a soros szezonban. A Közép csoport bajnoka, a Sajószöged nem adott be licenckérelmet, viszont a Kelet csoport győztese, a Szerencs VSE ,,igen", vagyis, a hegyaljaiak szándéka egyértelmű volt, vállalták a feljutást. Így aztán volt még két hely, amelyre a feltöltési sorrendben keresett/kért fel klubokat a vármegyei igazgatóság.

Jövő héten sorsolás

Első körben a legjobb nem feljutó helyen végzett és licensszel is rendelkező egyesület következett, amely a Mályi FC (vármegyei II. osztály, Közép csoport, 2. helyezett) volt, amelynél ,,igent" mondtak a felkérésre. Ezt követően maradt még egy pozíció, és a feltöltési sorrendben másodikként a legjobb kieső, a Bőcs KSC jött a sorban, és bár volt licenszük, ugyanakkor nem vállalták a vármegyei I-et. Harmadikként a második legjobb, nem feljutó helyen végző és licensszel is rendelkező klub, a KKFC Mezőcsát (vármegyei II. osztály, Közép csoport, 4. helyezett) következett, de náluk is úgy döntöttek, hogy nem élnek a lehetőséggel. Ezek után a második legjobb búcsúzót, a Szirmabesenyői SK-t kereste meg az igazgatóság, akiknek rendben volt licenszük, és azt ,,mondták", ismét szívesen nekiindulnak a vármegyei I-nek.