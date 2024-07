A drukkerek nagy örömére már zajlik a futball kontinensbajnokság egyenes kieséses szakasza, a mérkőzéseket százmilliók, sőt milliárdok követik.

Mindenki követi

Nekem óriási élményt jelent a mostani Európa-bajnokság – kezdte dr. Barkóczi István, a Fux Zrt. igazgatóságának elnöke, majd így folytatta: – Előzetesen nem gondoltam arra, hogy szinte mindenki követni fogja az eseményeket: bármerre járok, bárkivel beszélek, azt látom, hogy az egyének és a baráti körök, a családok, az idősek és a fiatalok, a nők és a férfiak a képernyők előtt szurkolnak, aztán vérmérsékletüknek és hovatartozásuknak megfelelően drukkolnak. Szóval jó a hangulat, amelyhez hozzátartozik egy pohár ital is, hiszen ebben a hőségben nem árt, ha valamennyien hűsítjük magunkat. Imádon a futballt, mégsem terveztem németországi utazást: azért döntöttem így, mert ugyan a helyszín varázsa felülmúlhatatlan érzést ad, de nagy kivetítő előtt ülve – például a Népkertben – jobban és főleg többször láthatom az eseményeket, pláne a kritikus mozdulatokat, vagy vitás eseteket, ezekből pedig bőven akad.

Dr Barkóczi István

Fotó: MW

Kiváló kapusok

Az ismert és népszerű cégtulajdonos ezután tett néhány kritikai észrevételt: „Több csapattól is szép játékot reméltem, de ezzel néhány alakulat adós maradt. Persze azt is figyelembe kell venni, hogy a csoportmérkőzések során még mód nyílt a taktikázásra, az esetleges ellenfelek, már bocsánat, megválasztására, vagy éppen néhány játékos pihentetésére. Az egyenes kieséses rendszer során azonban már produkálni kell. A kontinensbajnokságtól kiugró egyéni teljesítményeket is vártam, egyelőre viszont kevesen nyerték el a szimpátiámat. Az egyéni produkciókkal van bajom, kiugró tehetségüket eddig kevesebben mutatták meg, mint vártam, de ez nem vonatkozik a kiváló kapusokra. Ami a búcsúzokat illeti: soha nem gondoltam volna, hogy Grúzia megveri Portugáliát, Szlovákia húsz másodperccel a rendes játékidő vége előtt még vezetni fog Anglia ellen, majd jött Bellingham, vagy Pepe nagy hibája után Szlovénia akár el is búcsúztathatta volna Portugáliát. Utóbbiról: újra a szívembe lopta magát Cristiano Ronaldo, a híres CR7, aki azután, hogy büntetőt hibázott, majd sírás fojtogatta, a ráadás ráadásában elsőként vállalkozott a 11-es elvégzésére és javított. Mire ezek a sorok megjelennek, már túl leszünk a Spanyolország – Németország negyeddöntőn, így előzetesen az a vágyam, hogy a legszebb futballt bemutató ibériaiak lépjenek tovább.”