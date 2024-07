Nemrég hír volt a DVTK Jegesmedvék Erste Ligás jégkorong csapatának oldalán, hogy távozik a klubtól Mattyasovszky Gergely, aki a népkertiek szerint ,,már a januári szerződéshosszabbítási tárgyalások során jelezte, hogy máshol képzeli el karrierjének folytatását." Azóta kiderült, hogy a Macik saját nevelésű hokisa Budapestre, a Ferencvároshoz igazolt. A fővárosi zöld-fehérek így mutatták be a fiatal korongozót: ,,2002. január 8-án született Miskolcon. A 22 éves támadó játékos szülővárosában kezdett jégkorongozni, ott járta végig a ranglétrát, akárcsak a tavaly nyáron a Fradihoz érkező Galajda Zsombor. 2017-től 2020-ig stabil játékosa volt a borsodi klub U18-as csapatának, 2018-ban és 2019-ben is bőven pont per meccs felett teljesített mind az osztrák bázisú juniorligában, mind az U18-as bajnokságban. A 2018/19-es szezonban egy meccs erejéig az U20-sok között is bemutatkozhatott, 2019/20-ban pedig már állandó tagja volt a DVTK Jegesmedvék U21-es csapatának, valamint egy mérkőzés alkalmával az akkor a szlovák Extraligában szereplő felnőtt csapatban is helyet kapott. A 2020/21-es szezonban is hozta a tőle megszokott formát az U21-es csapatban és ismételten pont per meccs fölött teljesített, 20 alapszakaszmérkőzésen 19+12 pontot szerzett és további 12-őt a rájátszás 11 meccse alatt. Ugyanebben az évben már öt meccsre volt nevezve a felnőttek között, illetve kölcsönjátékosként szerepelt a Vasas Erste Ligás csapatánál is 13 mérkőzésen. A 2021/22-es szezontól állandó tagja lett a DVTK Jegesmedvék felnőtt csapatának, akik abban az évben tértek vissza az Erste Ligába, ugyanakkor továbbra is szerepelt a miskolciak U21-es csapatában is. A legutóbbi idényben már csak a felnőtt, Erste Ligás együttesben szerepelt, 40 alapszakaszmérkőzésre volt nevezve, amelyeken nyolc gólt szerzett és 11 gólpasszt osztott ki. Mattyasovszky 2017-től végigjárta az utánpótlás-válogatottakat is, 2017-ben az U16-os, 2018-ban az U17-es, 2019-ben az U18-as, 2019 és 2022 között pedig az U20-as válogatott tagja volt, a 2021/22-es szezonban tagja volt a divízió I/A-ban szereplő juniorválogatottnak is."