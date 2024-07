Amiről két napja a Borsod Online-on elsőként hírt adtunk, azt szerdán a DVTK NB I-es labdarúgócsapata is bejelentette: Sinisa Sanicanin személyében 23-szoros bosnyák válogatott csatlakozott az Ausztriában edzőtáborozó gárdához.

A 29 esztendős, szerb állampolgársággal is rendelkező játékos belső védőként, és a hátvédsor bal oldalán is bevethető. A 190 centi magas labdarúgó előző klubja az FK Partizan Beograd volt, ám a szerb élvonalbeli bajnokság ezüstérmesénél, a Bajnokok Ligája selejtezős helyen végzett gárdánál a 2023/24-es évadban nem jutott sok játéklehetőséghez, mindössze 8 bajnokin és 2 szerb kupameccsen szerepelt.

Sinisa Sanicaninnak ez év június 30-án lejárt a szerződése a belgrádi klubnál, így a 300 ezer Euró (kb. 120 millió Forint) értékre taksált játékos szabadon igazolható, szerződtetéséről csak vele, illetve menedzserével kell megállapodni.

A bosnyák labdarúgó 2020 szeptemberében debütált hazája válogatottjában, és legutóbb tavaly júniusban jutott szóhoz a bosnyák nemzeti együttesben.

Hatan

A DVTK első csapatának keretéhez ezen a nyáron hat új játékos érkezett eddig, közülük hármukról, a montenegrói Marko Rakonjacról, a szerb Uros Drezgicről és Huszár Marcellről azt közölte a klub, hogy Diósgyőrben folytatják a pályafutásukat, egyaránt kölcsönben, míg a horvát Karlo Sentic, a marokkói, spanyol, Mohammed Rharsalla és most bejelentett bosnyák, szerb Sinisa Sanicanin esetében csak azt tették közzé, hogy csatlakoztak a csapathoz (ami azt jelenti, hogy még nem szerződtették őket).