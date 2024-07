A DVTK – Paksi FC (2-2) labdarúgó bajnoki után a két csapat vezetőedzője nyilatkozott a rendező klub sajtótájékoztatóján.

Vladimir Radenkovic (DVTK): – Büszke vagyok a csapatomra, mert ma egy jó együttes ellen játszottunk. Nem csak a csapatra vagyok büszke, a játékosokra egyénenként is. Egy olyan ellenféllel találkoztunk, amelyik a nemzetközi mérkőzései miatt ritmusban van, és akik ellen a második félidőben tudtuk több helyzetet kialakítani. Volt, ami bement, és összességében nézve a mai meccset, a döntetlen reális.

Bognár György (Paksi FC): – Az első félidőben mezőnyfölényben voltunk, többet volt nálunk a labda, és bár az ellenfél 1-0-ra vezetett, többet is kihozhattunk volna ebből a játékrészből. A második félidő más volt, nagyobb sebességre kapcsoltak a hazaiak is, az egyenlítés után. A döntetlen igazságos, nem vagyok elégedetlen az eredménnyel. A játék döcögött, de 6-7 új játékost raktunk be a mai meccsre.

Kérdések, válaszok

Kérdésre válaszolva arról is beszélt a diósgyőri szakvezető, hogy mire hívta fel játékosai figyelmét a szünetben, az öltözőben:

– Azt kértem a srácoktól, hogy legyenek nyugodtak, ne engedjük kontrát vezetni az ellenfelet, ennek ellenére mégis az történt, hogy labdát veszítettünk, a Paks pedig kontrát vezetett. Próbáltunk lesre állítani az ellenfél játékosát, ami korábban nem volt része a játékunknak, és nem is jártunk sikerrel ebben. Egy jó leckét kaptunk ennél a játékhelyzetnél, legközelebb sokkal okosabbnak kell lennünk. Amikor az első félidőről előnnyel megyünk be az öltözőbe, a második játékrészben okosabban kell játszanunk.

Az új játékosok bemutatkozásáról is szót ejtett Vladimir Radenkovic, illetve, hogy várható-e még újabb labdarúgók érkezése:

– Elégedett vagyok az új játékosokkal. A bal hátvéd, Sanicanin igen jó mérkőzést játszott, Rakonjac hatalmas gólt szerzett, nem is kell többet mondani róla. Rahrsallaról azt mondhatom, hogy kell ilyen típusú játékos a csapatba, hiszen a támadásba átmenetek nem voltak az erősségeink, ő ebben tud majd segíteni, viszont neki is fejlődnie kell még. Ám az egész csapatnak jobban kell játszania a jövőben, de a mai meccs után nem szeretnék negatívumokkal foglalkozni, mert ez a mérkőzés nem ilyen volt. Alapvetően megvagyunk, az átigazolási időszak még nem fejeződött be, és bármi előfordulhat, de elégedett vagyok azokkal a játékosokkal, akik a csapat keretét alkotják.