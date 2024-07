Az MTK Budapest NB I-es labdarúgó csapatánál bejelentették, hogy bővült a felnőtt csapatuk szakmai stábja. Mint írták: ,,Julian Jenner személyében olyan szakemberrel erősödik a stáb, aki világhírű holland akadémiáknál töltött be edzői pozíciókat és egyben remekül ismeri a magyar viszonyokat is. A 40 éves Julian Jenner asszisztens edzőként illetve egyéni fejlesztésekért felelős edzőként segíti Horváth Dávid munkáját."

Jennernek van diósgyőri kapcsolata is, érdemes felidézni 2014. október 29.-ét, amikor Jenner igazolását bejelentették Diósgyőrben, ezeket mondta a klub honlapjának: ,,Hosszú tárgyalássorozat után írtam alá a szerződésemet, nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek – mondta el Julian Jenner. – Georgi Attilának és Árki Gábornak szeretnék köszönetet mondani, akik nagyon sokat dolgoztak a háttérben. Ami a Diósgyőrről először eszembe jut, az az, hogy amikor egy másik csapat tagjaként itt játszottam, és 4-1-re vezettünk, akkor is szinte ugyanúgy szurkoltak, mintha a hazai csapat vezetett volna. Ez nekem nagyon szimpatikus volt akkor, magával ragadott a szurkolásuk, minden tiszteletem az övék. A Diósgyőr egy nagy klub, egy fanatikus szurkolótáborral a háta mögött. Izgatottan várom az első mérkőzést itt a Diósgyőri Stadionban. Nagyratörő tervei vannak a DVTK-nak, folyamatosan fejlődik a klub, nekem is az a célom, hogy bajnok legyek, ezért bízom abban, hogy együtt elérhetjük az álmainkat.

Aztán 2015. június 2-án már az alábbi hírt tette közzé a DVTK: ,,Julian Jenner távozik: A mai napon közös megegyezéssel szerződést bontott a DVTK és holland középpályása, Julian Jenner. Julian Jenner tavaly október végén érkezett Diósgyőrbe, hat mérkőzésen összesen 165 percet játszott az OTP Bank Ligában. A mai napon klubunk közös megegyezéssel szerződést bontott vele. További pályafutásához sok sikert kívánunk!"