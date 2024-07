A labdarúgó Bajnokok Ligája selejtező 1. fordulójának visszavágói közül kedden este nyolc mérkőzést játszottak. Érdekesség, hogy a fehérorosz Dinamo Minszk, akik Mezőkövesden a városi stadionban játsszák azokat a meccseket, amelyeken pályaválasztók (ugyanis a nemzetközi labdarúgó szövetség döntése értelmében Fehéroroszországban nem rendezhetnek nemzetközi találkozókat), idegenbeli győzelmével, a 90. percben szerzett góllal továbbjutott, így két hét múlva ismét zárt kapus meccset játszanak Kövesden. A Dinamo Minszk a BL-selejtező 2. fordulójának visszavágóján vagy a bolgár bajnok Ludogorets, vagy a grúz aranyérmes Dinamo Batumi gárdáját fogadja.

A keddi Bajnokok Ligája eredmények

Ballkani (koszovói) – UE Santa Coloma (andorrai) 1-2 (0-1, 1-1, 1-1) – tizenegyesekkel 5-6

Továbbjutott: a Santa Coloma, 2-2-vel, tizenegyesekkel.

HJK (finn) – Panevezys (litván) 1-1 (1-1)

Továbbjutott: a Panevezys, 4-1-gyel.

Lincoln Red Imps (gibraltári) – Hamrun Spartans (máltai) 0-1 (0-0, 0-1, 0-1) – tizenegyesekkel 5-4

Továbbjutott: a Red Imps, 1-1-gyel, tizenegyesekkel.

Pjunik (örmény) – Dinamo Minszk (fehérorosz) 0-1 (0-0)

Továbbjutott: a Dinamo Minszk 1-0-val.

Celje (szlovén) – Flora Tallinn (észt) 2-1 (0-1)

Továbbjutott: a Celje, kettős győzelemmel, 7-1-gyel.

FCS Bucuresti (román) – Virtus (San Marinó-i) 4-0 (3-0)

Továbbjutott: a FCS Bucuresti, kettős győzelemmel, 11-1-gyel.

Decsics (montenegrói) – The New Saints (walesi) 1-1 (0-1)

Továbbjutott: a The New Saints, 4-1-gyel.

Shamrock Rovers (ír) – Víkingur Reykjavík (izlandi) 2-1 (2-0)

Továbbjutott: a Shamrock Rovers, 2-1-gyel.