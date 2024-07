A DVTK sportolója beszélt arról is, hogy milyen eredményt vár, hogy mivel lenne elégedett.

– Az idei évem úgy indult, ahogy a tavalyi is, az volt a cél, hogy megszerezzem az olimpiai kvótát, de amíg ez volt fókuszban nem jöttek úgy az eredmények, amit a görcsösség okozott – mondta Guzi Blanka. – Aztán sikerült ezt félre tenni, a szófiai világkupa magasságában, vagy talán az ezt megelőző budapesti verseny idején. Letettem a terhet, azt csináltam, amit az edzőim mondtak, aminek az volt a lényege, hogy kezdjem el élvezni, amit csinálok, és elkezdtek jönni az eredmények. A mostani versenynek is úgy megyek neki, hogy nem csak számokban gondolkodom. Persze nekem is benne van a fejemben, hogy de jó lenne jól szerepelni, ám nagyon sok mindennek össze kell állnia ahhoz, hogy aranyérmes legyen valaki, hiszen például lovaglás már az elődöntőben is van. Ha meg tudom élni a pillanatokat, ami aznap bennem van, és ha ebből 10. vagy 16. hely lesz, akkor is boldog lehetek, nem csak akkor, ha éremmel jövök haza. Ha megtettem, amit tudtam, a lelkiismeretem tiszta lesz, ha boldog emberként jöhetek vissza az, ha a mosolygós Blanka jön vissza, az jó.

Hatban, tízben

– Az elmúlt két év úgy nézett ki, hogy az egyik olimpiai kvótának megvan a gazdája, és a másikért lehet harcolni, hogy 2-3 lány között dől el, hogy ez kié lehet. Amiből végül az kerekedett ki, hogy Blanka lett a biztos befutó, és az elnökség döntött, hogy ki kapja a másik kvótát, és közte volt, akire korábban biztos utazóként tekintettek – mondta Kállai Ákos, a DVTK öttusa edzője, Guzi Blanka trénere, majd így folytatta: – Egy hajszálon múlt, hogy nem lett aranyérmes Blanka a világbajnokságon, de az erre való kijutás, a fejlődési íve alapján ott volt a helye az utazó csapatban. Az olimpián a fókusz a lényeg, ezt a versenyzőnek tudnia kell kezelni, amikor kezdődik a versenye, csak arra kell figyelnie. Blanka az olimpiai ranglistán a 2. helyen áll, világkupát tudott nyerni, világbajnoki ezüstje van, elvileg a hatban is benne tud lenni. A tömeg, az olimpia, millió dolog el tudja vinni a gondolatokat, de ha valaki tud magával foglalkozni, ha meg tudja csinálni, amire képes, az eredményes lehet. Nagyon jó lehetőségei vannak Blankának, a legjobb hatban, tízben benne lehet, mert fizikálisan a mezőny legjobbjának számít. Ha közepes vívása lesz, a lovaglással nem lesz gondja, akkor stabil döntősként a legjobbak között lehet.