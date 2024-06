Továbbra is nagy mozgásban van a labdarúgó NB II-ben szereplő Kolorcity Kazincbarcikai SC kerete. A hét elején az észak-borsodi klubnál már bejelentették Herjeczki Kristóf (Nyíregyháza Spartacus), Lucas Marcolini (Kisvárda MG), illetve Szujó Attila (ETO FC Győr) leigazolását, és ez a sor pénteken tovább bővült.

A következő friss labdarúgó Katona István lett. A 2006-os születésű futballista a Szombathelyi Haladás mezét cseréli barcikaira. A középcsatár 16 évesen, 6 hónaposan és 26 naposan debütált a felnőttek között 2023. április 2-án, éppen a KBSC ellen. Azóta az U17-es válogatott támadó összesen tizenhét meccsen lépett pályára a másodosztályban, s már egy gólt is jegyzett, s nem mellesleg megfelel a fiatalszabálynak is. Katona Istvánnal három éves kontraktust kötöttek a sárga-kékek. A hét utolsó munkanapján az is közölte a Barcika, hogy jól cselező, gyors és kreatív szélső támadóval bővült a keretük, Pintér Ádámmal. A 2001-es születésű csatár már 18 évesen bemutatkozott az élvonalban, és tizennyolc NB I-es meccsen is pályára lépett. Szolnokon nevelkedett, majd 2016-ban Debrecenbe került, ahol végigjárta a korosztályos csapatokat, s végül 2019. október 5-én a MOL Fehérvár ellen debütált az élvonalban. 2022-től a ligatársaknál játszott, a Szeged, a Szentlőrinc, majd a Budafok játékosa volt.

Egy év után

A távozók között volt eddig Papp Milán (Kecskeméti TE), Kotula Máté (Kecskeméti TE), Dobozi Krisztián (kölcsönből vissza Sepsiszentgyörgy), Szekszárdi Milán (kölcsönből vissza Paks), illetve Pinte Patrik (Nyíregyháza Spartacus), hozzájuk csatlakozott hatodikként Csilus Tamás, aki a Budapest Honvéd csapatához igazolt átigazolási díj ellenében. Csilus egy évet töltött Kazincbarcikán, huszonöt alkalommal lépett pályára a klub színeiben bajnoki, illetve kupamérkőzésen.

A KBSC szombaton 10.30-as kezdéssel vívja meg első nyári felkészülési mérkőzését, méghozzá hazai környezetben, a Kolorcity Arénában, az ellenfél az NB III-as Eger SE lesz. A klub felhívja a drukkerek figyelmét, hogy a Kolorcity Sportcentrum felújítása miatt a főépület és környéke építési terület, ezért kérik, hogy belépéskor csak a nagy parkoló felőli hazai bejáratot vegyék igénybe. Az NB II 2024/2025-ös szezonja július 28-án kezdődik, információink szerint a sorsolást a jövő héten készíthetik el a Magyar Labdarúgó Szövetségben.