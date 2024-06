A Magyar Labdarúgó Szövetség hétfői határozatában elfogadta a sportszervezetek nevezését a 2024/2025-ös NB III-as bajnokságra. A versenykiírás alapján a nevezési határidő egyébként június 17., hétfő 12 óra volt.

A szövetség 63 csapat nevezését fogadta el, az egy fennmaradó helyre a Dunaharaszti gárdáját kérte fel, akik éltek is a lehetőséggel, illetve a Körösladány jogát – a hírek szerint – az Illés Akadémia veszi át. Amint az ismert, a vármegyéből a vármegyei I. osztályú bajnok Ózd-Sajóvölgye játszhatott osztályozót a felkerülésért, ám egyrészt azért nem juthatott fel, mert ,,anya csapata", a Putnok FC nem nyerte meg az NB II-ért zajló osztályozót (és a két együttes között osztálykülönbségnek kellett volna lennie), másrészt két meccsen alulmaradt a Veszprém vármegyei Balatonalmádi SE elleni osztályozón. Az más kérdés, hogy a Balaton-partiak az utolsó pillanatban, hétfőn – az anyagi háttér hiánya miatt – visszavonták az NB III-as nevezésüket, így ők sem lesznek ott a harmadik vonalban.

November 24-én

Amint az ismert, az idén is 4×16 csapat alkotja majd az NB III mezőnyét. Ez azt is jelenti, hogy a résztvevő 64 klubot továbbra is az Észak-kelet, az Észak-nyugat, a Dél-kelet, és a Dél-nyugat csoportba fogják besorolni, területi elvek alapján. A vármegyei klubok – Cigánd SE, Diósgyőri VTK tartalék, FC Tiszaújváros, Putnok FC – az Észak-keleti csoportban lesznek, csakúgy, mint előzőleg. A harmadosztály őszi szezonja július 28-án, vasárnap veszi kezdetét, a két augusztusi Magyar Kupa hétvége (augusztus 3-4., 24-25.) miatt rendeznek majd két hétközi kört is, a 2. forduló meccseit augusztus 7.-én, szerdán, míg az 5. forduló összecsapásait augusztus 28.-án, szintén szerdán. Az első félév majd november 24.-én vasárnap fejeződik be, a 17. fordulóval.

A 64 indulásra jogosult és nevezett csapat: Balatonfüredi FC, BFC Siófok, Bicskei TC, BKV Előre, Bonyhád VLC, Budaörs SC, Cigánd SE, Csepel TC, Debreceni EAC, Diósgyőri VTK tartalék, Dorogi FC, Dunaföldvári FC, Debreceni VSC tartalék, Dunaharaszti MTK, Eger SE, Erzsébeti SMTK, Érd VSE, ETO Akadémia, FC Dabas SE, FC Hatvan, FC Nagykanizsa, FC Tiszaújváros, Ferencvárosi TC tartalék, Főnix FC, Füzesabonyi SC, Gárdonyi VSC, Gyirmót FC tartalék, Gyulai Termál FCE, Hódmezővásárhely FC, Budapest Honvéd FC tartalék, Illés Akadémia-Haladás, Iváncsa KSE, Kaposvári Rákóczi FC, Karcagi SE, Kecskeméti TE tartalék, Kelen SC, Kisvárda Master Good tartalék, Komárom VSE, Majosi SE, Martfűi LSE, Mátészalkai MTK, Monor SE, Mosonmagyaróvári TE, MTK Budapest tartalék, Nyíregyháza Spartacus FC tartalék, Paksi FC tartalék, Pécsi EAC, Pécsi MFC, Pénzügyőr SE, Puskás Akadémia FC tartalék, Putnok FC, Sényő FC, SC Sopron, Szegedi VSE, Szekszárd UFC, Szolnoki MÁV FC, Szombathelyi Haladás, Tiszaföldvár SE, Tiszakécskei LC, Tiszafüredi VSE, III. ker. TVE, Újpest FC tartalék, Vasas FC tartalék, VLS Veszprém.