Az U18-as válogatott a diósgyőri edzőpályán

Befejeződött, zajlik

Tudakoltuk azt is a szövetségi edzőtől, hogy miként ,,kerültek képbe" a svédek.

– Az ottani szövetséggel hosszú évekre nyúlik vissza a jó kapcsolat – árulta el a tréner. – Voltak tehát már hasonló meccsek az elmúlt években is, egy nagyon jó ellenfélről beszélünk, ami egyértelműen szolgálja a játékosok fejlődését. Annyi a különbség, hogy amíg nálunk nemrég befejeződött a bajnokság, náluk most zajlik, vagyis az volt egyrészt a feladatunk az utóbbi egy hétben, hogy a srácok minél jobb állapotban legyenek, hozzuk fel őket a megfelelő szintre. Nyílván ezután a két összecsapás után mindenki elmehet majd pihenni, ami egyeseknek nem lesz túl hosszú, hiszen a klubok döntő részénél másfél hét múlva indul a nyári felkészülés. Szinte mindenki velünk van, aki lehet, és akit gondoltunk, a játékosok számára büszkeség a meghívó, örömmel jöttek, nem számít az időpont.

Látszódik rajta

A magyar csapat hétfőn 24 fős kerettel érkezett (3 kapus, 5 védő, 9 középpályás, 7 csatár), közte a három DVTK-s játékosnak, Bacsa Benjaminnak, Szamosi Ádámnak, és Lajcsik Vencelnek nem kellett megmutatni az öltözőig vezető utat.

– A három diósgyőri játékos közül ketten ott voltak az április, görögök elleni 1-1-re végződött felkészülési meccsen is – sorolta Babó Levente. – Bacsa Benjamin akkor nem lépett pályára, most megkapja a lehetőséget, az egyik találkozón biztos. A DVTK második számú csapatával gyakorlatilag végigfocizta az NB III-as bajnokságot. Szamosi Ádám egy sérülés után van, ő rendszeresen edzett az első csapattal, ült a kispadon is. A folyamatos munka látszódik rajta, egy nagyon jó gondolkodású játékos. Lajcsik Vencel legutóbb tartalék volt a válogatottban, mostanság kezdett egyre többet futballozni a tartalékban, szépen gyűjtötte a mérkőzéseket. A foga fájt, így edzett, remélhetőleg csütörtökig rendbe jön. Köszönjük ezt a miskolci, diósgyőri lehetőséget, a kiváló körülményeket, nagy szeretettel várjuk az itteni szurkolókat. MI