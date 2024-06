Az atléták számára a következő nagy feladat a kontinensviadal, amelynek helyszíne az olasz főváros, Róma lesz az elkövetkezendő napokban. A magyar válogatott bő küldöttséggel vesz részt a 2024-es Eb-n, a nőknél 100 méter gátfutásban hárman is szerencsét próbálnak, a két, rutinosnak nevezhető versenyző, Kozák Luca, valamint Kerekes Gréta mellett a DVTK fiatal atlétája, Tóth Anna is startvonalhoz áll. A Kazincbarcikán élő, Miskolcon sportoló gátas az utóbbi hetekben három nemzetközi szabadtéri versenyen is részt vett: május 19-én a görögországi Chaniaban Bronze Tour szintű versenyen 13.28-as időeredménnyel a harmadik helyen ért célba; május 24-én, a szlovákiai Silver Tour állomáson Besztercebányán hibázott az utolsó gáton a negyedik helyen futva, így végül nem ért célba; majd a május 26-i, budapesti Bronze Touron 13.24 másodperces idővel lett ötödik.

– Szerda délután közvetlen repülőjárattal utazunk Rómába – közölte Tóth Anna. – A 100 méter női gát selejtezőjét, az előfutamokat pénteken délelőtt rendezik, a középdöntőt szombaton kora-, míg a döntőt késő este. Jártam már felnőtt szabadtéri Európa-bajnokságon, két éve, 18 évesen benne voltam a Münchenben induló 4x100 méteres női váltóban, amely a 11. helyen végzett. Sajnos, nem tudtunk bekerülni a döntőbe, de nem bánkódtunk rajta, mert a mi négyesünk volt átlagban a legfiatalabb váltó.

Tóth Anna szűk egy esztendővel ezelőtt a budapesti világbajnokságon mutatta meg képességeit, ebben az évben ez az Eb a fő versenye, ugyanis nincs idén korosztályos, U23-as világesemény.

Tóth Anna atléta edzőtáborban is készült a szabadtéri idényre Fotó: magánarchívum

Hamarabb kezdte Tóth Anna

A DVTK atlétája arra a felvetésre, hogy mennyire mutatja a magyar női gát erősségét az, hogy hárman is ott lesznek Olaszországban, az alábbiakat felelte.

– Ez, azt hiszem, egy nagyon komoly eredmény – tette hozzá a diósgyőriek versenyzője. – Ráadásul mindannyian alanyi jogon, szinttel jutottunk ki, nem pontok alapján. Mindez mutatja, hogy a női gát egy erős szakág, igyekszünk mindannyian helytállni a rendkívül erős mezőnyben. Mind Lucától, mint Grétától rengeteget tanultam, segítenek, hiszen sokkal több a tapasztalatuk, úgy érzem, kölcsönösen jól tudjuk motiválni egymást.

A szezonról, az elvárásairól a következőket fogalmazta meg Tóth Anna.

– Hamarabb kezdtem most a szabadtéri idényt, mint tavaly, körülbelül egy hónappal, ugyanis már május közepén versenyeztem – mondta a DVTK válogatottja. – Az elmúlt három nemzetközi versennyel nem voltam elégedett, hiszen akadt, amelyiken nem értem célba. Technikai hibákat vétettem, akkor nem állt össze teljesen a futásom. Azóta edzőmmel, Tigyi Józseffel gondolkodtunk azon, és beszélgettünk arról, hogy mik voltak a problémák, amiket vétettem, és ezeket igyekeztünk kiküszöbölni. Remélem, amikorra odaállok az Eb-n, összeáll a technika, és a forma is. Jó leckék voltak, a célom az, hogy elégedetten jöjjek majd le a pályáról, kihozzam magamból a legtöbbet, méltóképpen képviseljem a klubom, a várost, az országot. MI