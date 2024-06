Immár harmadik alkalommal rendezte meg a Sajószöged KTK szombaton a ,,Sajószögedi Focinap"-ot, amelyen négy korosztályban, 32 csapat, több mint 300 gyermek lépett pályára a helyi füves, illetve műfüves játéktérrel is rendelkező sportpályán.

– Tisztában vagyunk vele, hogy egy kis, pejoraítv értelemben vett falusi egyesület, mint mi, a határait feszegeti egy ilyen volumenű rendezvény megrendezésével. Azonban a pozitív visszajelzések megerősítenek abban, hogy jó az, amit csinálunk és az, amit egyesületi szinten hat év alatt felépíttetünk, azaz hét utánpótlás és egy felnőtt korosztályban több mint 160 igazolt labdarúgónak biztosítunk rendszeres sportolási lehetőséget. Ezzel is hozzájárulva az egészség megőrzéséhez, a közösségi élethez. Köszönöm, hogy a DVTK elfogadta a meghívásunkat és ezzel is hozzájárult a Focinap színvonalának növeléséhez – mondta Kovács Tamás, a Sajószöged KTK elnöke.

A torna végeredményei:

U7-es korosztály: 1. Diósgyőri VTK ,,B", 2. Miskolci VSC ,,B", 3. Diósgyőri VTK ,,A".

U9-es korosztály: 1. Felsőzsolca, 2. Diósgyőri VTK, 3. FC Tiszaújváros.

U11-es korosztály: 1. Felsőzsolca, 2. Diósgyőri VTK ,,B", 3. FC Tiszaújváros.

5-8 osztályos lány korosztály: 1. Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola, Sajószöged, 2. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola ,,B", Emőd, 3. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola ,,A", Emőd.