A magyar labdarúgó válogatott egykori szövetségi kapitánya, Csábi József, aki a most véget ért évadban a KolorCity Kazincbarcika SC gárdáját irányította, távozik a klubtól. A klub honlapjának bejelentése szerint közös megegyezéssel. A távozás okát nem közölték.

A magyar labdarúgó válogatott egykori szövetségi kapitánya, Csábi József, aki a most véget ért évadban a KolorCity Kazincbarcika SC gárdáját irányította, távozik a klubtól. A barcikiak honlapjának bejelentése szerint közös megegyezéssel. A távozás okát nem közölték.

Erről az érintett, a távozó Csábi József ezt nyilatkozta: ,,Az életben vannak olyan fordulópontok, amik nem mindig tervezettek, csak úgy jönnek.”

Az 57 éves tréner 2023. február 20-án állt munkába a barcikai együttesnél, és mind a két évadban teljesítette a célkitűzést, benntartotta a csapatot a második vonalban: a 2022/23-as évadban a 14. helyen végzett a 20 csapatos bajnokságban a sárga-kék együttes, a most véget ért évadban pedig, a 18 együttes felvonultató mezőnyben, a 10. helyen zártak.

Az elválásról

A kazincbarcikai klub honlapján ez a szöveg jelent meg az elválásról:

,,A bajnoki szezon lezárását követően a felek értékelték az eddig eltelt időszakot, a működési környezetet, majd egyeztettek a jelent és a jövőt illetően. Végül – közös megegyezéssel – úgy döntöttek, hogy lezárják az együttműködést.”

Az, hogy kivel értékelte a most véget ért évadot Csábi József, a klub közleményéből nem derült ki.

Honlapunk információja szerint csütörtökön vagy pénteken a barcikai labdarúgócsapatot működtető KBSC FC Sportszervező és Szolgáltató Kft. tulajdonosával, Sztupák Péterrel egyeztetett az edző, és azon a beszélgetésen dőlhetett el, hogy jobb, ha külön utakon folytatják.

Az eredményesség nem lehetett kettejük között konfliktus tárgya, így vagy a jövőbeni sikeres szerepléssel, a következő évi bennmaradás kiharcolásával és az ehhez szükséges feltételek biztosításával kapcsolatos kétségek téríthették másik útra az edzőt, vagy a klub kooperációs partnere, a DVTK által támasztott elvárások, amely szerint a piros-fehérektől érkező, érkezett játékosoknak magas percszámot kell biztosítani.