Távozott Vég Csongor sportigazgató Barcikáról, tavaly decembertől mostanáig dolgozott az észak-borsodiaknál.

A labdarúgó NB II-ben szereplő Kolorcity Kazincbarcika SC csapata is készül az új idényre, ami személyi változásokkal is együtt jár. Közös megegyezéssel véget ért a klub és Vég Csongor sportigazgató együttműködése, aki az elmúlt fél évben tevékenykedett Kazincbarcikán, s így búcsúzott a kék-sárgáktól, a klub honlapján: ,,Köszönöm a klubnak ezt a rövid, de annál tartalmasabb időszakot, amit itt tölthettem sportigazgatóként. Ezzel együtt szeretnék sok sikert kívánni minden Kolorcity-családtagnak és természetesen a szurkolóknak is, hogy legalább ilyen, vagy még sikeresebb szezonnak örülhessenek, mint amilyen az idei volt."