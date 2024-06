Blázsovics Péter röplabdázó korábban hat szezont húzott le a Vegyész RC Kazincbarcika férfi röplabda csapatánál. Az 1995-ös születésű játékos az előző évadot a szlovén Alpacem Kanal-nál töltötte, azonban a tavasszal már Debrecenben volt. Április 10-én a DEAC edzése közben váratlanul rosszul lett, összeesett, elvesztette az eszméletét. Csapattársa Árvai Péter, aki civilben orvos, a közelben volt és a segítségére sietett. Blázsovicsnak nem volt pulzusa, újra kellet éleszteni. A volt válogatott röpis most azt közölte, hogy befejezi a sportot.

,,Egy pillanat…egy pillanat képes megváltoztatni egy egész életet.

2024. április 10… az én életem ezen a napon változott meg. Egyik pillanatban még voltak terveim, céljaim, motivációm, a következő pillanatban pedig màr csak azon kapom magam, hogy egy kórházi ágyon fekszek értetlenül. Elképzelésem sem volt, hogy mit keresek én ott… Melyik kórházban vagyok? Miért vagyok itt? Miért van rajtam edzős cucc? Miért van sötét a szobában? Milyen nap van ma? Mennyi az idő? Miért van itt anya, Robi, Lili, Ádi? Miért mondják, hogy jön holnap apa és Dorcika is? Nekik nem otthon kellene lenniük? Egyszerűen semmit sem tudtam és nem értettem pedig elmondták újra és újra és újra és újra… nem voltam képes megjegyezni, de borzasztóan örültem, hogy az egész családom itt van velem!

Másnap szinte ugyanezeket a kérdéseket tettem fel a családomnak is és az orvosaimnak is. Teltek az órák és kezdtem megérteni, hogy pontosan mi is történt. Edzésen leállt a légzésem és a keringésem, újra kellett éleszteni… váó, még kimondani is leírhatatlan és szörnyű érzés. De mi okozhatta? Ki mentette meg az életem? Meg fog ismétlődni? Meg kell műteni? Ha igen, akkor mennyire veszélyes? Folytathatom a röplabdát?

MR, CT, UH, mindennapos labor, EKG, szívkatéteres vizsgálat stb stb… minden eredmény negatív lett. De akkor mégis mi okozta?!

Az orvosok közölték, hogy beültetnek egy ICD készüléket. Választhatok: hagyományos vagy az új S-ICD. Valami halvány fogalmam volt, hogy mik is ezek a készülékek, de semmi konkrétumot nem tudtam róluk. Részletesen elmondták az előnyöket, hátrányokat. Legyen az S-ICD. Pár napra rá meg is kaptam. Gátolni fog valamiben? Igen mindenben, amit eddig csináltam… szinte minden elektronikai eszközre oda kell figyelnem, kerülnöm kell a kontakt / extrém sportokat. Amit eddig a röplabda miatt nem csinálhattam, most a készülék miatt nem csinálhatom, ráadásul esztétikailag sem a legszebb látvány.

De mégis a legnagyobb változás az életemben, hogy abba kell hagynom a profi sportot. Abba kell hagynom azt, amit már 17 éve csinálok, azt amihez a legjobban értek és azt, ami a munkám. Egyik szemem sír a másik nevet. Nevet, mert talán most több időm lesz a családomra barátaimra. Sír, mert volt egy tervem, célom, ami egy pillanat alatt elúszott és ki tudja milyen szép pillanatokról maradon le emiatt.

99%-ban tudom mondani, hogy ha a készüléket nem ültetik be, akkor sem folytatnám tovább…ezek után nem. Nem tudnék úgy felmenni a pályára, hogy ne gondolnék arra, hogy min mentünk keresztül. Nem szeretném az életemet kockàztatni és nem akarom, hogy a szeretteinnek újból át kelljen élnie hasonló eseményeket.

Szóval 17 év után, megannyi áldozat, utazás, edzés, meccs, győzelem, vereség, megannyi gyönyörű vagy éppen nehéz időszakok és élmények után búcsut intek játékos karrieremnek. Véleményem szerint életem eddigi legnagyobb meccsét megnyertem április 10-én és ugyebár a csúcson kell abbahagyni.

Hálával tartozok ennek a sportágnak, amiért ennyi szép és felejthetetlen emléket adott nekem és ami által szinte egész Európát bejártam, rengeteg országba, rengeteg szép helyre eljutottam és ami által világszerte szereztem nagyon sok jó barátot és hálával tartozok minden egyes embernek, aki ez idő alatt mellettem állt jóban és rosszban és támogattak minden pillanatban! Nagyon szépen köszönöm Nektek!"