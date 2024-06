„Stuttgartban élőben láttam a Magyarország – Skócia Európa-bajnoki csoportmérkőzést – kezdte Koszta Péter egykori labdarúgó, aki hosszú ideig edzősködött a putnokiaknál, jelenleg pedig elnöki tanácsadóként dolgozik a Kolorcity Kazincbarcikai SC NB II-es gárdájánál.

– A barátaimmal azzal a tudattal keltem útra Németországba, hogy nincsenek nagy igényeim, úgy ítéltem meg, hogy az első és a második helyre nincs esélyünk, legfeljebb bekerülhetünk a továbbjutást érő legjobb harmadikok mezőnyébe. A 101. percig egyáltalán nem estem hasra a látottaktól, eddig zártan védekeztünk és kontrákkal próbálkoztunk, csak az utolsó húsz percet tudtam élvezni. Az utolsó pillanatban azonban Csoboth Kevin betalált, 1–0-ra nyertünk és olyan szédületes ovációban volt részem, amelyhez hasonlót még nem éltem át, pedig már nem vagyok mai gyerek. Ott és akkor nem tudhattuk, hogy a későbbiek során úgy alakulnak az eredmények, hogy ez a bizonyos találat számunkra sajnos nem osztott és nem szorzott.

A spanyolokra esküszik

A civilben a Serényi László Általános Iskola és Gimnázium igazgatójaként, ráadásul pedig önkormányzati képviselőként is dolgozó tanár kitért a svájciak és a németek ellen nyújtott produkciónkra is: „Az alpesi ország elleni játékunk komoly csalódást jelentett nekem, az otthon lévő németek pedig eleve erősebbek tőlünk, velük szemben eleve leírtam a kilencven percet. Persze igyekszem a pozitívumot látni: a magyar futballhoz szokott szemlélőként értékelem, hogy bekerültünk a huszonnégyes döntőbe, ezt örömmel fogadtam, az viszont az erőviszonyok alapján reálisnak tartom, hogy az első körben elvéreztünk. Azon kár, vagy teljesen felesleges füstölögni, hogy a portugálok miért hasaltak el Grúziával szemben, vagy miért nem csillogott Anglia, miként az is zsákutca, ha a Románia – Szlovákia általunk jóelőre beharangozott döntetlenjét veszem, vesszük górcső alá. Minden szereplő úgy taktikázik, ahogyan akar, a trénerek azokat a játékosokat küldik pályára, akiket a legjobbnak tartanak és nem sértődhetünk meg azon, ha egyeseket pihentetnek. A számolgatás, a leendő ellenfelek – már bocsánat – megválasztása már a magánszférát jelenti, értelmetlen dolog bárkire mutogatni, bármire célozni.”

Koszta Péter – aki a fiáról, Koszta Márkról megjegyezte: Izraelben lejárt a szerződése és még nem tudja, hogy hol folytatja pályafutását – szóba hozta a kontinensbajnokság hajráját is: