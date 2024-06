A kínai Zhengzhouban zajló öttusa világbajnokság keddi napján a női egyéni verseny selejtezőit rendezték meg. A 72 fős mezőny számára az volt a tét ezen a napon, hogy kinek sikerül bejutnia a csütörtöki elődöntőbe. A DVTK sportolója, Guzi Blanka az A-csoportban vívással kezdte a napot, de ez ezúttal sem igazán ment neki, a 35 asszójából mindössze 12-t nyert meg, és csak a 34. helyen volt az úszás előtt. A medencében, a 200 méteres távot viszont már a 8. legjobb idővel teljesítette, így a kombinált szám előtt – lovaglást a selejtezőben nem rendeztek – javított a helyezésen. Aztán a záráson, a lövészetekkel megszakított futásokban remekelt, a leggyorsabbnak bizonyult, és végül a 7. helyen ért célba, ami elődöntőbe, a legjobb 36 közé jutást jelentette.

A csoport második magyarja, a már olimpiai kvótás Gulyás Michelle nála is jobban szerepelt, az 1. helyen ért célba, és így ő is továbbjutott (vívásban 20 győzelemmel az 5-9. helyre volt jó, úszásban a legjobbnak bizonyult, a kombinált számban még az is belefért neki, hogy csak a 18. időt hozza).

A selejtezőt sikeresen abszolváló magyar öttusázókra szerdán a rangsoroló vívás vár, csütörtökön pedig az elődöntő, két darab 18-18 fős csoportban.